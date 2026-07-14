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La selección argentina ofrece ayuda a los afectados por las inundaciones en sur de China

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Pekín, 14 jul (EFE).- La selección argentina de fútbol ofreció este martes donar material a los afectados por las inundaciones en la región meridional china de Guangxi, un gesto que generó este martes una amplia repercusión en la red social Weibo antes de las semifinales del Mundial.

La cuenta oficial del equipo argentino en esa plataforma, que cuenta con 2,6 millones de seguidores, afirmó que había visto las noticias sobre las inundaciones en Guangxi y expresó su deseo de hacer "algo" por los aficionados del combinado albiceleste en China y en esa región meridional.

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"Tenemos la intención de donar una partida de materiales de la selección argentina, incluidos vasos, toallas, ropa y mochilas, entre otros artículos que esperamos que puedan ayudar a la recuperación y reconstrucción tras el desastre", señaló la cuenta en Weibo, red social equivalente a X, bloqueado en el gigante asiático.

El mensaje añadió que, durante el Mundial, la selección argentina había sentido el apoyo de muchos aficionados chinos, lo que describió como una "fuerza muy alentadora" para el equipo.

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"Ahora esperamos poder devolver ese apoyo", indicó la publicación, que pidió la colaboración de aficionados y canales locales para contactar con posibles socios que ayuden a completar la donación a las zonas afectadas.

Unas diez horas después de la publicación, el mensaje acumulaba más de 1.300 respuestas y 26.000 'me gusta' en la plataforma.

La etiqueta "La selección argentina quiere donar material a Guangxi" registraba asimismo 22,73 millones de lecturas en Weibo, donde numerosos usuarios valoraron el gesto del equipo sudamericano.

"Argentina todavía piensa en donar material a Guangxi antes de las semifinales, realmente merecen un elogio", escribió un internauta.

Otro usuario recordó que, durante el terremoto que afectó a la provincia china de Gansu en 2023, la selección argentina también realizó donaciones, mientras que otros comentarios destacaron la popularidad del equipo en China y su relación con los aficionados locales.

Guangxi sufrió en la última semana graves inundaciones asociadas al paso del tifón Maysak, que dejaron al menos 39 muertos y 9 desaparecidos, además de crecidas, roturas de embalses, cortes de electricidad y daños en varias zonas de la región.

Las autoridades chinas movilizaron equipos de rescate y recursos de emergencia en Guangxi, mientras el país encadenó en la última semana varios episodios de lluvias extremas, tifones, deslizamientos y tormentas en distintas provincias. EFE

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