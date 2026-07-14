La familia real preside en el Liceu la ceremonia de los Premios Princesa de Girona

Madrid, 14 jul (EFE).- Los reyes, junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden este martes la ceremonia anual de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatro del Liceu en Barcelona, unos galardones que reconocen a seis jóvenes referentes en los ámbitos del emprendimiento, investigación, acción social y las artes.

Con motivo de la entrega de estos galardones de la fundación, cuya presidencia de honor ostenta la princesa Leonor, la familia real protagonizará varias actividades durante el martes y el miércoles 15 en Barcelona y Girona.

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Así, este martes por la mañana se celebrará en Barcelona la reunión del patronato de la fundación presidida por Felipe VI y, además, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía mantendrán un encuentro con los premiados en esta edición, que vuelve a subrayar el talento joven.

Son la cineasta Gemma Blasco, el emprendedor social Hatim Azahri, las empresarias Patricia Aymà y Mercedes Bidart, y los investigadores Rafael Luque y José Eduardo Méndez los que recibirán sus premios en la ceremonia que, por segundo año consecutivo, se celebrará en el Gran Teatro del Liceu.

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Al día siguiente y como en anteriores ediciones, la princesa Leonor y la infanta Sofía llevarán a cabo una jornada de actividades en Girona, que en esta ocasión se desarrollará en las ruinas de Empúries (L'Escala), donde realizarán una visita cultural.

Posteriormente, y ya acompañadas por sus padres, Felipe VI y la reina Letizia, asistirán a la reunión del Consejo Asesor Joven de la fundación y al tradicional encuentro con galardonados de las diferentes ediciones de estos premios. EFE

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