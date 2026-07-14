El calor mantiene avisos en doce comunidades autónomas, cuatro en nivel naranja

Madrid, 14 jul (EFE).- Doce comunidades autónomas activarán hoy avisos por calor a partir del mediodía, la mayoría en nivel amarillo (peligro bajo), pero cuatro de ellas en el nordeste peninsular, en nivel naranja (riesgo importante); se trata de Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja, por temperaturas de hasta 41 grados.

Se suman otras dos comunidades con avisos amarillos por lluvias y tormentas: Asturias y Galicia. Se verán afectados por dichas inclemencias el litoral occidental asturiano y la suroccidental asturiana y la montaña de Lugo, dónde podrán acumularse más de 15 litros por metro cuadrado en una hora con posibilidad además de registrarse granizo.

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En cuanto al calor, además de las cuatro comunidades en nivel naranja, otras ocho están en nivel amarillo. Se trata de Andalucía, Baleares, ambas Castillas, Madrid, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Se podrán alcanzar 41 grados en la ribera del Ebro de Navarra mientras que en el centro de la comunidad las máximas llegarán hasta 40 grados; asimismo se podrán registrar 40 grados en la ribera del Ebro de la Rioja, en aviso naranja.

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También activará dicho nivel de riesgo importante el sur de Huesca, el bajo Aragón de Teruel y diversos puntos de Zaragoza, por temperaturas de hasta 39 grados. Asimismo la depresión central de Lleida, en Cataluña.

En el Pirineo de Lleida, con aviso naranja, las máximas podrán llegar hasta 37 grados.

Se sobrepasarán los 40 grados en zonas del tercio nordeste así como en puntos del interior sureste e incluso de Mallorca pero además es previsible que se superen los 35 grados en Baleares y amplias zonas del centro, sur y mitad este peninsular. EFE

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