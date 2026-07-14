Accidentado y peligroso último encierro de Sanfermines con toros de Jandilla

Pamplona, 14 jul (EFE).- Los toros de la ganadería pacense de Jandilla han cerrado este martes los encierros de los Sanfermines 2026 con una carrera muy peligrosa y accidentada en la que los astados se han caído en varias ocasiones y han arremetido contra los mozos.

En su 25 participación en el encierro de Pamplona, los Jandilla, que en sus anteriores carreras habían dejado 33 heridos por asta, han protagonizado un encierro de 2 minutos y 25 segundos de duración,con momentos de mucha tensión.

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Los instantes de mayor peligro se han producido en el tramo de la Plaza Consistorial, donde uno de los toros ha arremetido contra los corredores que se encontraban parados en el vallado en la parte derecha del recorrido. EFE

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