Sumar exige al Gobierno que presione a Marruecos para que libere al preso saharaui Naama Asfari, cuya vida corre peligro

Sumar ha exigido este lunes al Gobierno que se una a la campaña internacional por la liberación inmediata del preso político saharaui Naama Asfari, condenado a 30 años de cárcel en Marruecos, y que active los mecanismos diplomáticos necesarios ante el riesgo que corre su vida por "el aislamiento y la denegación de asistencia médica urgente".

Diputados de Sumar, encabezados por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, han registrado en el Congreso una batería de preguntas para conocer si el Ejecutivo responderá a la petición internacional de excarcelación formulada por la República Árabe Saharaui Democrática.

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Según explican, el activista lleva más de 15 años preso en el penal marroquí de Kenitra por su activismo pacífico y por participar en propuestas a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, tras un juicio que califican de "farsa" y que señalan que está basado en confesiones obtenidas bajo tortura.

Según el texto registrado, recogido por Europa Press, su situación médica es "crítica", ya que lleva mucho tiempo en huelga de hambre, y se ha visto agravada por el aislamiento impuesto por las autoridades penitenciarias marroquíes y por la denegación de asistencia médica urgente. Además, su esposa, la activista francesa Claude Mangin, tiene prohibida la entrada al país alahuí y no ha podido visitarlo durante los últimos ocho años.

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DETENCIÓN Y ENCARCELAMIENTO ILEGAL, SEGÚN LA ONU

IU recuerda que distintos mecanismos de Naciones Unidas han reclamado su liberación y destaca la Opinión número 23/2023 del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que declaró ilegal su encarcelamiento.

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Además, la República Árabe Saharaui Democrática ha dirigido una petición internacional a distintos dirigentes e instituciones, entre ellos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron, y la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas.

Esta solicitud reclama la libertad "inmediata e incondicional" de Asfari y del resto de presos políticos saharauis, la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y el fin de las represalias y del acoso contra los familiares de los detenidos.

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Sumar también recoge la denuncia de la Liga para la Protección de los Presos Saharauis, que acusa a Marruecos de mantener a los presos políticos lejos de sus familias, sometidos a aislamiento, negligencia médica y condiciones que agravan sus condenas.

PETICIÓN DE CESE DE TORTURAS CONTRA EL PUEBLO SAHARAHUI

En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, Enrique Santiago ha afirmado que Asfari fue condenado por defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y por oponerse a la ocupación marroquí y ha pedido al Gobierno que utilice los mecanismos de la Unión Europea y del Ministerio de Asuntos Exteriores para exigir a Marruecos "el cese de las torturas contra el pueblo y los presos saharauis".

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"Es imprescindible que nos movilicemos para salvar la vida del preso político saharaui Naama Asfari", sostiene el parlamentario, que ha defendido asimismo la celebración del referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, tal y como se recoge también en las preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo español, del que forma parte Sumar.