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Pau Gasol: "Hubo cosas nuestras que influyeron en la selección de fútbol"

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Madrid, 13 jul (EFE).- Pau Gasol, leyenda de la selección española de baloncesto, opinó que muchas de las cosas vividas por aquel equipo que ganó el Mundial de Japón 2006, como la "distensión, la música, la cohesión y la ambición" fueron valores que se transmitieron al equipo de fútbol que más tarde ganó el Europeo 2008 y el Mundial 2010.

Considerado el mejor jugador español de todos los tiempos, ganador de tres medallas olímpicas (dos platas y un bronce), un oro en el Mundial 2006, tres oros en el Eurobasket y dos anillos de la NBA con Los Angeles Lakers, el mayor de los Gasol recordó las antiguas comparaciones con la selección española de fútbol allá por 2006, durante un acto de la Federación Española de Baloncesto (FEB), con motivo del 20 aniversario del oro en Saitama (Japón), este lunes en el Hotel Meliá Castilla de Madrid.

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El histórico triunfo de la selección en el verano de 2006, que coincidió con la eliminación prematura unos meses antes del equipo de fútbol en el Mundial de Alemania, suscitó muchas críticas y comparaciones por aquel entonces. Por ello, y pese a destacar los logros posteriores de la selección de fútbol, Gasol señaló que algunos valores de 'La Familia' también trascendieron del baloncesto.

"Hubo cosas que sí pudieron influenciar de forma positiva. El ambiente, la familia, la música, la distensión, pero a la vez la ambición, el respeto o la cohesión dentro de un equipo. Quiero pensar que fueron positivas de cara a que luego España ganara el Europeo en 2008 y el Mundial en 2010. La mentalidad creo que se va pasando de generación en generación", afirmó.

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Los triunfos en baloncesto y fútbol también coincidieron con los de otros grandes deportistas españoles como el tenista Rafa Nadal y el piloto de Fórmula Uno Fernando Alonso, dando lugar a una de las épocas más gloriosas: "Se juntaron muchas cosas. El mensaje que mandamos y demostramos es que si trabajas y haces las cosas bien, si crees en ti y te esfuerzas puedes conseguir cosas muy importantes, especiales y excepcionales".

Gasol recordó la "calidad humana" de la selección de 2006 de 'Pepu' Hernández, un factor "clave" que posibilitó el triunfo en Saitama hace casi 20 años, en una de las medallas "más especiales" de su carrera.

"Éste fue uno, sino el mejor equipo del que he formado parte en muchos sentidos. Fue un éxito que trascendió y que marcó un antes y un después. Eso tiene un valor muy, muy grande", valoró.

Gasol, MVP de aquel torneo, no pudo jugar la lesión ante Grecia por lesión. Pese a ello, guarda grandes recuerdos de la final sentado en el banquillo junto a sus compañeros.

"Disfruté muchísimo como compañero y como espectador de lujo. Fue una exhibición de principio a fin. De baloncesto, de ataque, de defensa, de conjunción, de grupo...Fue maravilloso ver aquel partido. Estoy súper orgulloso de haber formado parte de este equipazo, de este grupo humano", concluyó. EFE

(foto) (vídeo)

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