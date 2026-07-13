Moreno anuncia que el incendio de Los Gallardos (Almería) está "técnicamente controlado"

Turre (Almería), 13 jul (EFE).- El incendio de Los Gallardos, en Almería, que ha afectado a más de 7.000 hectáreas y que ha causado la muerte de trece personas, ha sido "técnicamente controlado", según ha anunciado este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En una intervención en el Puesto Avanzado del incendio, en Turre (Almería), junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Moreno ha dado la "buena noticia" de que el incendio está controlado, lo que significa que desde esta mañana se ha avanzado "más allá de algunos pequeños conatos" que se han producido.

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Ha explicado que las brigadas del Infoca se van a quedar pendientes de refrescar el terreno durante los próximos días, pero ha asegurado que el fuego "ya no presenta como tal una amenaza, puesto que las condiciones meteorológicas que tenemos en las próximas horas van a ser positivas".

Según Moreno, la humedad y un poco de viento no preocupante "nos va a ayudar enormemente a refrescar a la zona" y, por tanto, "evitará que se vuelva a activar". EFE

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