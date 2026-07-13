Lula recomienda a Ancelotti convocar un "robot agresivo" para el próximo Mundial

São Paulo, 13 jul (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ironizó este lunes sobre el desempeño de la Canarinha en el Mundial 2026 y sugirió, en tono de broma, al técnico Carlo Ancelotti que convoque a un "robot agresivo" para poder ganar la próxima edición del torneo dentro de cuatro años.

Durante una visita al Instituto Mauá de Tecnología, en São Paulo, el mandatario brasileño afirmó haber quedado maravillado con un proyecto tecnológico desarrollado por un estudiante y aprovechó la ocasión para lanzar un dardo al combinado nacional, eliminado en los octavos de final de esta Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

"Le mostré el espectáculo robótico a Ancelotti, porque el niño creó un robot agresivo. Parecía Mbappé, parecía Haaland. El robot manda la pelota para arriba. Entonces, le mandé un recado a Ancelotti: si quiere contratar, que contrate a ese robot que le va a hacer ganar a Brasil la Copa del Mundo", declaró el jefe de Estado ante el público congregado a su alrededor.

Las palabras de Lula llegan en un momento de fuerte decepción y reproches por parte de la afición brasileña que el presidente reflejó al hablar sobre el retorno de la delegación de la 'Seleção' desde Estados Unidos, donde estuvo concentrada durante el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

"¿Saben quién es Ancelotti? Es el técnico de la selección brasileña, aquella que fue con un montón de gente y volvió uno solito... Casi que no tenía a nadie para volver en el avión de la selección. Dios mío, qué vergüenza, sólo volvió un jugador en el avión", manifestó el líder progresista.

El mandatario hizo referencia al vuelo fletado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que aterrizó en Río de Janeiro con trabajadores de la entidad, algunos miembros de la comisión técnica y el lateral Danilo, el único de los 26 futbolistas convocados que utilizó el avión oficial para regresar a Brasil.

PUBLICIDAD

La derrota por 2-1 frente a Noruega en octavos de final puso fin de forma prematura a la campaña brasileña y profundizó una de las peores sequías de títulos en su historia.

La Canarinha llegará al Mundial de 2030 con 28 años sin conquistar un título mundial desde el obtenido en Japón y Corea del Sur, en 2002.

PUBLICIDAD

Además, fue la primera vez que quedó eliminada en los octavos de final desde el Mundial de Italia 1990. EFE

(foto)(vídeo)