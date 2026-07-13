Los Bomberos dan por estabilizado el incendio de Aiguamúrcia, en Tarragona

Barcelona, 13 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado a las 19:30 horas el incendio declarado en Aiguamúrcia (Tarragona), que, según los primeros indicios, fue provocado.

En las últimas horas se habían registrado dos reproducciones en el interior del perímetro del fuego que no han acarreado un incremento de la zona quemada, que afecta a unas 142 hectáreas, según el último balance de los Agentes Rurales.

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Esta mañana, los Bomberos ya preveían la estabilización del incendio este lunes porque el 95 % del perímetro lo estaba ya y tenían pendiente una zona crítica de difícil acceso con varios puntos calientes, que ya han podido estabilizar.

Este incendio ha obligado a evacuar a 220 personas de cuatro urbanizaciones de Querol y a habilitar un centro de acogida en Vila-rodona, sin que por el momento haya novedad en este sentido, aunque la previsión era que pudieran volver a sus casas esta noche, según ha explicado la responsable de Protección Civil en Tarragona, Marta Ortí.

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El dispositivo de extinción del fuego ha contado con unos 260 efectivos, con 73 vehículos y 7 medios aéreos y un hidroavión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. EFE