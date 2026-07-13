Jaume Munar cae en Suiza ante el local Dominic Stricker, 360 del mundo

Redacción Deportes, 13 jul (EFE).- El tenista español Jaume Munar fue eliminado en su debut en el torneo de nivel ATP 250 de Gstaad (Suiza), que se disputa sobre arcilla, por el suizo Dominic Stricker, de 23 años y 'wild card' de la organización (6-2, 6-4).

Munar, octavo cabeza de serie de la competición, no lo tuvo nada fácil ante el tenista local, que había accedido al torneo por invitación. Stricker, quien ocupa el puesto 360 de la clasificación de la ATP y cuyo mejor 'ranking' histórico es el 88, se llevó el primer set por 6-2 después de endosarle un 4-0 inicial al español.

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El número 44 del mundo se veía obligado a reaccionar en la segunda manga. Aun así, volvió a empezar perdiendo su ventaja de saque. Munar fue capaz de reponerse e igualar la contienda, pero cedió un nuevo turno de saque cuando servía para el 4-5 y dejó en bandeja la victoria al suizo, quien la confirmó en el tercer punto de partido del que dispuso.

A continuación, Stricker luchará por un puesto en los cuartos de final frente al vencedor del cruce entre el francés Alexandre Muller y el kazajo Alexander Shevchenko.

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Las esperanzas españolas pasan ahora por Pedro Martínez, que se verá las caras este martes con el alemán Yannick Hanfmann en el primer turno de la pista 1 (10.30 horas CEST). También entran el martes en competición el peruano Ignacio Buse, contra Stefanos Tsitispas, y el argentino Juan Manuel Cerúndolo, frente a Zdenek Kolar.

En los demás encuentros de dieciseisavos disputados este lunes, el francés Clement Tabur se impuso al austriaco Jurij Rodionov (4-6, 7-5, 6-4); el belga Raphael Collignon, al kazajo Timofey Skatov (3-6, 7-6, 6-4); el italiano Lorenzo Sonego, al austriaco Joel Schwaerzler (6-4, 7-6); y el serbio Miomir Kecmanovic, al suizo Kilian Feldbausch (6-1, 1-6, 6-3).

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En octavos de final ya esperan los cabeza de serie del torneo: el kazajo Alexander Bublik (número 11 del 'ranking' ATP), el noruego Casper Ruud (13), el monegasco Valentin Vacherot (21) y el francés Arthur Rinderknech (28). EFE