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Festival Almagro homenajea a Elisa Sanz por contribuir a dignificar la plástica escénica

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Almagro (Ciudad Real), 13 jul (EFE).- El Festival de Teatro Clásico de Almagro ha rendido homenaje a la escenógrafa y figurinista Elisa Sanz, una de las creadoras más reconocidas de la escena española, que con más de 200 montajes teatrales ha contribuido a reivindicar el papel de la plástica escénica en las artes escénicas.

La directora del festival, Irene Pardo, ha sido la encargada de abrir el acto que se ha celebrado en el Corral de Comedias con un discurso cargado de afecto en el que destacó no solo la calidad artística de la homenajeada, sino también su humildad.

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"Enhorabuena, Elisa. Para mí es un orgullo que el Festival conceda este homenaje, porque eres una mujer que ha hecho muchísimo por esta profesión", ha afirmado

"Aquí está la perseverancia de esta mujer increíblemente fuerte y maravillosa. Estamos felicísimos de tenerte aquí y de que el próximo año seas la comisaria del pabellón español en la Cuatrienal de Praga, porque te lo mereces tú y se lo merece toda la plástica escénica de este país", ha dicho Pardo.

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Visiblemente emocionada, Elisa Sanz ha agradecido un reconocimiento que, ha asegurado, siente como un homenaje colectivo a todos los profesionales que trabajan detrás del escenario.

"Este premio no lo siento solo mío. Pertenece también a todas las personas con las que he trabajado durante estos años. El teatro nunca se hace en solitario y todo lo que soy se lo debo a los equipos con los que he compartido camino", ha señalado.

La escenógrafa ha aprovechado para reivindicar el trabajo de quienes hacen posible una producción teatral desde disciplinas muchas veces invisibles para el público.

"Siempre digo que hay que nombrar los oficios. Hay que decir escenografía, vestuario, iluminación. Nombrarlos es reconocerlos y reconocerlos es cuidar a las personas que los hacen posibles", ha afirmado.

Sanz ha recordado que llegó a la escenografía casi por casualidad, después de iniciar su formación con la intención de ser actriz, y ha destacado la influencia que tuvo en sus comienzos su maestro, José Luis Raymon.

También ha explicado que su proceso creativo parte siempre de un tiempo de trabajo en soledad, en el que las ideas, los materiales y las maquetas van tomando forma antes de convertirse en espacio escénico.

Durante el acto también se ha puesto en valor su reciente designación como comisaria del pabellón español en la Cuatrienal de Praga 2027, una de las principales citas internacionales dedicadas a la escenografía y el diseño escénico.

Con ocho Premios Max, un Premio Talía y numerosos reconocimientos nacionales, Elisa Sanz ha desarrollado una carrera ligada al teatro, la danza, la ópera y el musical, colaborando con algunos de los principales directores y compañías del panorama escénico español. EFE

abc/plv

(foto)

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