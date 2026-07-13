Estabilizados los incendios de Aiguamúrcia y Lladurs y controlado el de Argençola

Barcelona, 13 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizados los fuegos de Aiguamúrcia (Tarragona) y Lladurs (Lleida) y por controlado uno más pequeño en Argençola (Barcelona,) en una nueva jornada de intenso trabajo en la que, entre la medianoche del domingo y las ocho de esta tarde, han atendido un total de 60 avisos de incendios de vegetación.

Este es el balance de las últimas horas que han hecho público los Bomberos en un día en que se ha sabido que los tres incendios declarados en Aiguamúrcia desde el 8 de julio, presumiblemente, han sido provocados, por lo que los Mossos d'Esquadra buscan a los presuntos pirómanos.

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En Aiguamúrcia han ardido 142 hectáreas -en su mayoría terreno forestal- y ha sido necesario evacuar a 220 personas de cuatro urbanizaciones de Querol que ya pueden regresar a sus casas, por lo que Protección Civil ha enviado una Es-Alert para anunciar el fin del confinamiento y permitir la vuelta a sus casas de los vecinos.

Sin embargo, en la carretera T-244 sigue restringido el acceso a la zona del incendio.

En las próximas horas, los Bomberos disminuirán los recursos destinados a este incendio que ha contado con unos 260 efectivos, con 73 vehículos y 7 medios aéreos y un hidroavión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

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Poco antes de las seis de la tarde, los servicios de extinción han podido dar por estabilizado el incendio de Lladurs, que se había declarado hacia las 12:45 horas, tras quemar unas dos hectáreas de terreno forestal, al reactivarse un fuego causado la semana pasada por un relámpago.

En Argençola, los Bomberos ya han controlado un incendio de vegetación en una zona sembrada que ha afectado parcialmente a un área forestal en Carbasí. EFE

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