El TS avala absolver a una acusada de inducir a su amigo a matar a su padre en Vilanova (Barcelona)

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que confirmó la absolución de una chica de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) juzgada por haber inducido a un amigo con esquizofrenia a matar a su padre en junio de 2019, según la sentencia consultada por Europa Press.

El jurado popular consideró probado en 2022 por unanimidad que el hombre había cometido un parricidio durante un brote psicótico pero no declaró probado que la mujer indujera al chico a hacerlo.

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Así, el alto tribunal ratifica la decisión del jurado en la Audiencia de Barcelona, que a su vez fue confirmada por el TSJC posteriormente al absolver a la mujer de los delitos de asesinato con alevosía, incendio y estafa, así como al hijo de la víctima al considerarlo exento de responsabilidad penal por alteración psíquica.