Espana agencias

El Govern catalán impulsa dar licencias de obras y ambientales en un mes

Guardar
Google icon

Barcelona, 13 jul (EFE).- El Govern catalán ha presentado este lunes el anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental, una reforma de la administración que busca que empresas y ciudadanos obtengan licencias de obras y autorizaciones ambientales en un plazo de un mes, y planeamientos urbanísticos derivados en seis u ocho meses.

La nueva normativa, que modifica 15 textos legales vigentes –10 con rango de ley y 5 reglamentos– no busca desregular ni alterar los requisitos técnicos o ambientales, sino solo incidir en aspectos procedimentales y establecer un régimen de corresponsabilidad con el sector privado para acelerar la actividad económica y la reindustrialización.

PUBLICIDAD

Así lo ha explicado el Govern en un acto en la fábrica de Ebro, situada en los antiguos terrenos de Nissan en la Zona Franca, justo cuando inicia el trámite formal de información pública y participación ciudadana del texto, que se alargará hasta septiembre.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que con este anteproyecto lo que están haciendo "es política de la buena, política útil", así como aplicar "un cambio de mentalidad".

PUBLICIDAD

Con este anteproyecto, que forma parte del proceso de reforma de la administración, el Ejecutivo catalán instaura así vías alternativas y voluntarias, e introduce por primera vez un régimen de "corresponsabilidad" entre el sector público y el privado, que podrá emitir informes vinculantes.

La propuesta ha sido elaborada por el Ejecutivo tras reunirse con diversas entidades y asociaciones del sector del urbanismo, los colegios profesionales, el mundo económico y local, y la previsión es que el Govern apruebe la norma a finales de año para iniciar su trámite parlamentario.

El Gobierno catalán introduce un nuevo procedimiento voluntario en el que permitirá a los promotores, por ejemplo, presentar proyectos acompañados de un certificado de cumplimiento técnico emitido por una Entidad Colaboradora de Certificación en el Ámbito Urbanístico (ECAU).

Estas nuevas entidades recibirán la autorización de la administración para validar proyectos y serán responsables de las certificaciones emitidas, sustituyendo los informes técnicos municipales.

Así, el plazo de concesión de licencias pasará de los actuales 9 y hasta 12 meses de media a solo un mes.

En materia urbanística, y también para agilizar trámites, el texto introduce nuevas actuaciones con el objetivo de reducir a entre seis y ocho meses la tramitación de los instrumentos de planeamiento derivado en vez de los 24 meses de media actuales.

Las medidas suponen el refuerzo del silencio administrativo positivo en la emisión de informes sectoriales, la simplificación de la tramitación de los instrumentos de planeamiento y un conjunto de medidas de agilización y simplificación, como la incorporación en el texto refundido de la ley de urbanismo el procedimiento urbanístico y ambiental aplicables, ya que actualmente se encuentra "disperso en diversas normas". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El incendio de Los Gallardos (Almería) bajo “control absoluto” tras calcinar 7.000 hectáreas y dejar 13 muertes

El presidente de la Junta asegura que el incendio ya no supone una “amenaza” ya que las condiciones meteorológicas de las próximas horas serán favorables para terminar con las labores de extinción

El incendio de Los Gallardos (Almería) bajo “control absoluto” tras calcinar 7.000 hectáreas y dejar 13 muertes

La periodista Marta Gómez Montero regresa al plató de ‘Malas lenguas’ tras su salida entre lágrimas: “Somos humanos y hay días que tienes un impulso”

La colaboradora reaparece en el programa de ‘La 2′ dos días después de abandonar el plató visiblemente afectada y agradece las disculpas de Jesús Cintora y del presidente de RTVE

La periodista Marta Gómez Montero regresa al plató de ‘Malas lenguas’ tras su salida entre lágrimas: “Somos humanos y hay días que tienes un impulso”

Aitana y El Mago Pop compran el Teatro Aquitània de Barcelona para “apostar por la cultura”: “Queremos que sea un espacio abierto al talento”

La cantante y el ilusionista debutan como socios con la adquisición de la histórica sala

Aitana y El Mago Pop compran el Teatro Aquitània de Barcelona para “apostar por la cultura”: “Queremos que sea un espacio abierto al talento”

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

El metro cuadrado se sitúa por debajo de los 17 euros mensuales y el Govern defiende el efecto positivo que tiene para los inquilinos limitar las rentas

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

El bar de vinos en Madrid con más de 3.000 referencias que recibe el ‘Oscar’ del sector: un premio que solo tienen 99 restaurantes en el mundo

Berria es el tercer establecimiento en recibir este prestigioso galardón en España, un premio que solo poseen el tres estrellas Michelin Atrio y el restaurante de alta cocina vasca Rekondo

El bar de vinos en Madrid con más de 3.000 referencias que recibe el ‘Oscar’ del sector: un premio que solo tienen 99 restaurantes en el mundo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

Mariano Rajoy, protagonista inesperado del Francia-España, sigue acumulando críticas y se mantiene firme: “No me voy a poner al nivel de ciertos ministros españoles”

El Supremo tumba parte del Reglamento de Extranjería, pero avala el grueso de la reforma: impide denegar permisos de residencia por antecedentes penales

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

El alcalde de Móstoles declara el 9 de octubre como imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

ECONOMÍA

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

Topar el alquiler da resultado en Barcelona: bajan los precios de los nuevos contratos un 4,7% desde que se implantó la norma

La UE sale al rescate del campo y aprueba nuevas ayudas a los agricultores para hacer frente a la subida de los fertilizantes

Trabajar después de jubilarse: la propuesta de los economistas para asegurar el futuro de las pensiones en España

La compra de vivienda a tocateja, en peligro de extinción: la subida de precios obliga al 75% de compradores a pedir hipoteca

El Tribunal Supremo niega la plaza fija a una técnica de la Comunidad de Madrid que trabajó con contratos temporales en fraude de ley durante años, pero le reconoce el derecho a una indemnización

DEPORTES

Lamine Yamal o la peor pesadilla de Francia: dos victorias y tres goles en los últimos encuentros ante Les Bleus

Lamine Yamal o la peor pesadilla de Francia: dos victorias y tres goles en los últimos encuentros ante Les Bleus

Iván Barton, el árbitro del partido Francia-España: estrenó la “Ley Vinicius” y ha dirigido más de 300 partidos oficiales

Francia contraataca y recuerda a España el día que quiso jubilar a Zidane: “Los españoles estaban decididos a forzar la retirada de Zizou y fracasaron”

El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”