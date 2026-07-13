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El Gobierno dice que Feijóo "llega tarde" y le pide firmar el Pacto de Estado climático

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Madrid, 13 jul (EFE).- El Gobierno ha asegurado este lunes que el acuerdo anunciado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para prevenir y actuar ante los peligros naturales "llega tarde" porque son propuestas ya recogidas en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentada por el Ejecutivo en septiembre de 2025, que le invita a firmar.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que dicho documento incluye doce ejes de actuación, entre los que destacan "la Prevención y extinción de incendios forestales y la Prevención y gestión del riesgo de inundaciones".

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Según estas mismas fuentes, el informe contó con la participación de cerca de 4.000 aportaciones de más de 1.300 representantes de la comunidad científica, patronal, sindicatos y expertos de todas las administraciones, ONG sociales y ambientales.

Entre las medidas contempladas figuran impulsar una gestión forestal adaptativa para reducir la acumulación de combustible vegetal, potenciar la ganadería extensiva como herramienta de prevención, favorecer la agroforestería y combatir el abandono rural mediante una gestión activa del territorio.

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Además de las medidas sobre incendios forestales, el Ejecutivo ha recordado que el pacto incorpora asimismo actuaciones para mejorar los sistemas de alertas y emergencias y para prevenir y gestionar el riesgo de inundaciones.

El Gobierno ha reiterado su "mano tendida" al PP para suscribir el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, con el objetivo de que las políticas de adaptación y respuesta ante fenómenos extremos "trasciendan las legislaturas". EFE

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