Dos muertos en un accidente con camión incendiado que cortó la AP-7 en Benahavís (Málaga)

Málaga, 13 jul (EFE).- Dos personas han fallecido en un accidente en la AP-7 en Benahavís (Málaga) con varios vehículos implicados, uno de ellos un camión cisterna que transportaba combustible y que se ha incendiado después, lo que obligó a cortar la vía en ambos sentidos, han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.
En el siniestro, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 1069 sobre las 17:50 horas, hay al menos otros cinco heridos, según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112. EFE
PUBLICIDAD
(Foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Cómo hacer pasta con queso feta al horno y tomate cherry: una receta que combina sabor, sencillez y tradición en cada bocado
Este plato tiene popularidad gracias a su combinación de sabores que mezcla intensidad, frescura y dulzura natural
Una mujer de 41 años en estado grave tras tener una discusión con su pareja y caerse por la ventana en Pontevedra: los vecinos la encontraron fuera de la vivienda ensangrentada
El presunto agresor de 48 años ha sido detenido y puesto a disposición judicial
Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad
Jorge Campos difundió una fotografía de la alumna durante el acto de graduación de la Universitat de les Illes Balears y cuestionó que fuera una de las representantes elegidas para dirigirse a los 1.375 estudiantes
Así es Cantalejo, el pueblo que participa hoy en ‘Grand Prix’ y que destaca por su humedal de 25 lagunas y una jerga propia como código secreto
El viajero que se acerque podrá disfrutar de una ruta por parajes naturales de gran valor ecológico y de una gastronomía típica castellana
Polinyà, el pueblo catalán con fósiles de 15 millones de años que debuta en el Grand Prix: tiene una iglesia románica de nueve siglos y 15 masías
La localidad del Vallès Occidental, con cerca de 8.600 habitantes y una iglesia románica consagrada en 1122, se enfrenta esta noche a Cantalejo en el primer duelo de la nueva edición del programa de La 1
MÁS NOTICIAS