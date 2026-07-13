Dos muertos en un accidente con camión incendiado que cortó la AP-7 en Benahavís (Málaga)

Málaga, 13 jul (EFE).- Dos personas han fallecido en un accidente en la AP-7 en Benahavís (Málaga) con varios vehículos implicados, uno de ellos un camión cisterna que transportaba combustible y que se ha incendiado después, lo que obligó a cortar la vía en ambos sentidos, han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.

En el siniestro, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 1069 sobre las 17:50 horas, hay al menos otros cinco heridos, según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112. EFE

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