Betis y Córdoba negocian el traspaso del portero portugués Guilherme

Sevilla, 13 jul (EFE).- El Real Betis negocia con el Córdoba el traspaso del portero portugués Guilherme Fernandes, por quien el club cordobesista no pagaría cantidad alguna para hacerse con sus servicios a cambio de que la entidad sevillana conserve un porcentaje de sus derechos, según informaron este lunes a EFE fuentes de la operación.

Guilherme, de 25 años, tiene contrato con el Betis hasta junio de 2027 y participa en la concentración que el plantel verdiblanco lleva a cabo en Alemania, pero no entra en los planes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien ha promocionado como tercer portero al jugador del filial Manu González, recién proclamado campeón de Europa sub-19 con España.

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El arquero lisboeta pasó por las categorías inferiores del Sporting de Portugal, Belenenses y Benfica antes de recalar en el Estrela Amadora, que lo traspasó al Betis en el verano de 2023, y ha disputado más de una cincuentena de partidos oficiales en dos temporadas con el filial verdiblanco.

Hace un año, Guilherme fue cedido al Real Valladolid, en el que completó una buena campaña en Segunda (31 encuentros disputados), aunque, a pesar de ello, el club pucelano declinó ejercitar la opción de compra a cambio de 500.000 euros incluida en el contrato de préstamo. EFE

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