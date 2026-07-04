Scaloni admite que Argentina sufrió "demasiado" ante Cabo Verde

Antoni Belchi

Miami (EE.UU.), 3 jul (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reconoció que su equipo sufrió "demasiado" para superar a Cabo Verde por 3-2 en la prórroga en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero reivindicó el carácter de la Albiceleste como su mayor virtud.

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"Este equipo nunca baja los brazos y eso es mucho más importante que otras cosas", afirmó Scaloni, que alcanzó en Miami su centésimo partido al frente de la selección.

La efeméride no pudo llegar en una noche más exigente ni más representativa de lo que ha sido su ciclo al frente del equipo. "De los 100 partidos, este es de los que más me ha marcado como entrenador. Porque es un Mundial, porque pasaron cosas en el partido. Es un partido que me va a ayudar, aun ganándolo", reconoció Scaloni, que vio cómo su equipo dejaba escapar la ventaja dos veces.

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El técnico no escatimó elogios hacia los Tiburones Azules africanos. “Nosotros sabíamos que iba a ser difícil. El rival nos puso las cosas difíciles y ha dado el 200 por ciento", admitió, antes de situar el momento más tenso de la noche.

"El 2-2 fue un golazo increíble. Te vas dando cuenta de que se viene todo lo negativo y que el equipo sigue y sigue", describió Scaloni, que aseguró haber mantenido la calma pese a las apariencias. "Estuve más tranquilo de lo que parecía porque tenía la sensación de que el equipo estaba", afirmó.

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Para Scaloni la clave de la remontada estuvo en la identidad del grupo. "Primero, somos Argentina. ¿Qué significa eso? Es esto, en lo bueno y en lo malo. Sufrir, no darlo todo por perdido. Hay que tener agallas y coraje para salir de estas situaciones", señaló el seleccionador.

"Cuando juegas con el corazón, de verdad, como han jugado ellos, se sufre la falta de aire, y lo suplís con eso. En un club no se ve quizás, pero en una selección sí", explicó.

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Scaloni se refirió también a las individualidades. Elogió a Facundo Medina, que tuvo que salir por calambres tras un esfuerzo notable en varias posiciones, y valoró la conexión entre Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El seleccionador confesó que su carácter “desconfiado” le impide relajarse en ningún momento. "Soy un poco desconfiado y nunca me veo clasificado, ni siquiera cuando íbamos 1-0 ni 3-2. Creo que es una cosa que no me va a cambiar", admitió.

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Con apenas tres días y medio de descanso antes del próximo compromiso ante Egipto, Scaloni confía en el equipo va “a seguir igual”.

“El Mundial es difícil, pero el equipo está y, después de una victoria así, salimos reforzados. No hay manera de no salir reforzado", concluyó. EFE

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(fotos)