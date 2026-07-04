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Messi: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro"

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Miami (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Lionel Messi aseguró este viernes tras la sufrida victoria de Argentina que sabían que Cabo Verde iba a hacer "un partido muy duro" porque no habían perdido ni contra España ni contra Uruguay, y destacó la igualdad que impera en este Mundial.

"Hoy sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que este equipo no había perdido contra España, contra Uruguay", dijo el argentino en zona mixta tras ser designado como mejor jugador de la victoria de Argentina por 3 a 2.

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"Lo más difícil era encontrar el primer gol", agregó Messi, que dijo que el equipo perdió la pelota y dejó de presionar bien, por lo que se complicó el partido.

"No iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial en especial, que es todo muy igualado, Todos los partidos van a ser dificilísimos", sostuvo.

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El delantero añadió que ahora deben intentar descansar tras sufrir "un desgaste muy grande", y analizar los aciertos y los errores que tuvieron durante los 120 minutos.

Además, resaltó la importancia del balón parado, con el que lograron dos de los tantos.

Argentina se medirá a Egipto en octavos de final el próximo martes en Atlanta. EFE

(video)

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