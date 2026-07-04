España deja Los Ángeles y pone rumbo a Dallas para preparar los octavos ante Portugal

Los Ángeles (EE.UU.), 3 jul (EFE).- La selección española abandonó este viernes Los Ángeles y puso rumbo a Dallas, destino en el que establecerá su nuevo campamento base para ultimar los detalles de cara al encuentro contra Portugal el próximo 6 de julio, por los octavos de final del Mundial 2026.

La Roja completó esta mañana su último entrenamiento en tierras californianas, una sesión suave en la que el cuerpo técnico priorizó la recuperación física de los internacionales antes de emprender el vuelo hacia el estado de Texas.

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Los de Luis de la Fuente aterrizarán esta misma noche en Dallas, donde quedará concentrada en su nuevo hotel y reanudará mañana los entrenamientos con el objetivo de perfilar la estrategia definitiva para el partido.

Tanto España como la Portugal de Cristiano Ronaldo llegan a esta decisiva cita tras certificar el jueves su clasificación. La Roja derrotó por 3-0 a Austria, mientras que los portugueses se impusieron ante Croacia por 2-1. EFE

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