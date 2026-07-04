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Claudia Blanco regresa al Sevilla tras cuatro años en Tenerife

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Sevilla, 4 jul (EFE).- La lateral diestra Claudia Blanco ha fichado por el Sevilla Féminas y regresa así al club sevillista después de cuatro temporadas en el Tenerife, según informó este sábado la entidad andaluza.

La futbolista sevillana, de 29 años, regresa a su tierra tras consolidarse en la élite del fútbol español, aportando experiencia, versatilidad y un profundo conocimiento de la competición, destaca el Sevilla.

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Procedente del Tenerife, adonde llegó procedente del Betis, Blanco acumula 113 partidos oficiales y 7 goles con el conjunto tinerfeño. EFE

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