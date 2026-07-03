El líder de IU pide elegir "a la mayor brevedad" candidato para la nueva coalición Sumar

Madrid, 3 jul (EFE).- El líder de IU, Antonio Maíllo, pide elegir "a la mayor brevedad" candidato o candidata para la nueva coalición Sumar en las próximas elecciones generales y urge además a cambiar la denominación de este espacio, del que forman parte por el momento su partido junto a Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes.

En el borrador del informe político que Maíllo presentará este sábado ante la Coordinadora Federal de IU, al que ha tenido acceso EFE, el líder de la formación considera que la alianza de los partidos involucrados en la refundación de la coalición Sumar (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) son la base para hacer posible "una alternativa estatal de izquierda transformadora".

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En su opinión, hay una base electoral de voto "nada desdeñable" en este espacio, así como una posible de recuperación de votantes "si el deterioro del PSOE continúa como resultado de los últimos escándalos".

"Sin embargo, estas bases son insuficientes si no se resuelve a la mayor brevedad posible la personificación de espacio político en un liderazgo candidatable a la Presidencia del Gobierno en las próximas generales", avisa.

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Maíllo también urge a cambiar el nombre de la coalición Sumar, la otra gran cuestión pendiente sobre la mesa, y a integrar "bajo las fórmulas diversas que lo hagan viable" al resto de partidos que fueron juntos en la candidatura encabezada por Yolanda Díaz en las elecciones de 2023, como Compromís y la Chunta Aragonesista.

"No se trata de recomponer el espacio del pasado, se trata de proyectar una nueva confluencia para una coyuntura distinta marcada por el declive del PSOE, el auge del bloque reaccionario y la fragmentación de las izquierdas", añade, dando por superada de nuevo la fórmula de unidad que impulsó en 2023 Yolanda Díaz con Sumar.

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Por otro lado, el líder de IU califica de "decepcionante" la reciente comparecencia en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las causas judiciales que afectan a su entorno, y exige más explicaciones a sus socios del PSOE.

Entre otros asuntos, Maíllo reprocha a Sánchez que no haya impulsado desde el Gobierno ninguna de las medidas anticorrupción acordadas el año pasado y le afea que en su comparecencia mantuviera "una férrea defensa" del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero "que es ya insostenible". EFE

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