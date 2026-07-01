Mbappé: "Mi objetivo es marcar la historia de mi país"

East Rutherford, 30 jun (EFE).- El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, dijo este martes que su objetivo es "marcar la historia de Francia" y "estar el 19 de julio en la final" después de anotar un doblete en el triunfo por 3-0 ante Suecia que clasificó a los galos para octavos del Mundial.

"Yo no pienso en las estadísticas, claro que las conozco, yo también tengo televisión y todo el mundo habla de ellas, pero pienso únicamente en cómo puedo ayudar al equipo a estar aquí el 19 de julio en la final", expresó Mbappé, preguntado por EFE, en zona mixta del MetLife Stadium.

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"Sé la importancia de un Mundial para un país. Mi objetivo es marcar la historia de mi país. Lo he hecho una vez ya, estuve cerca de hacerlo en Catar y ahora tengo una nueva oportunidad, así que voy a darlo todo para que podamos quedar en la historia de nuestro país", agregó Mbappé en español.

El delantero del Real Madrid, máximo goleador histórico de Francia, se convirtió con su doblete ante Suecia en el jugador con más tantos en la historia de partidos de eliminación directa de los Mundiales (10), además de colocarse con 18 en total -con un promedio de gol por partido-, segundo en la clasificación de máximos artilleros del torneo solo por detrás de Leo Messi, con 19.

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"Estoy seguro de que Leo va a meter más goles, así que no miro mucho eso. Miro más a los rivales contra los que podemos jugar y a cuánto nos acercamos de nuestro objetivo, que es la final", zanjó Mbappé.

Tras marcar el primer gol ante Suecia, Mbappé fue a celebrarlo rápidamente junto a su entrenador, Didier Deschamps, que hace una semana perdió a su madre y tuvo que abandonar la concentración francesa para despedirla.

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"Era importante para todo el equipo. Hay cosas más importantes que una Copa del Mundo, más importantes que el fútbol. Está en el ADN el estar todos juntos, de estar realmente unidos, y todos estamos detrás del entrenador pase lo que pase y queríamos hacerle sentir que no estaba solo", afirmó el capitán francés.

Mbappé resaltó la importancia de "la gestión de las emociones, el estrés y la angustia que significa que en cualquier partido puedas irte a casa", y subrayó que "este grupo es perfectamente consciente de lo que se juega". EFE

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(foto) (vídeo)