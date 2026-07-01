Espana agencias

Mbappé: "Mi objetivo es marcar la historia de mi país"

Guardar
Google icon

East Rutherford, 30 jun (EFE).- El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, dijo este martes que su objetivo es "marcar la historia de Francia" y "estar el 19 de julio en la final" después de anotar un doblete en el triunfo por 3-0 ante Suecia que clasificó a los galos para octavos del Mundial.

"Yo no pienso en las estadísticas, claro que las conozco, yo también tengo televisión y todo el mundo habla de ellas, pero pienso únicamente en cómo puedo ayudar al equipo a estar aquí el 19 de julio en la final", expresó Mbappé, preguntado por EFE, en zona mixta del MetLife Stadium.

PUBLICIDAD

"Sé la importancia de un Mundial para un país. Mi objetivo es marcar la historia de mi país. Lo he hecho una vez ya, estuve cerca de hacerlo en Catar y ahora tengo una nueva oportunidad, así que voy a darlo todo para que podamos quedar en la historia de nuestro país", agregó Mbappé en español.

El delantero del Real Madrid, máximo goleador histórico de Francia, se convirtió con su doblete ante Suecia en el jugador con más tantos en la historia de partidos de eliminación directa de los Mundiales (10), además de colocarse con 18 en total -con un promedio de gol por partido-, segundo en la clasificación de máximos artilleros del torneo solo por detrás de Leo Messi, con 19.

PUBLICIDAD

"Estoy seguro de que Leo va a meter más goles, así que no miro mucho eso. Miro más a los rivales contra los que podemos jugar y a cuánto nos acercamos de nuestro objetivo, que es la final", zanjó Mbappé.

Tras marcar el primer gol ante Suecia, Mbappé fue a celebrarlo rápidamente junto a su entrenador, Didier Deschamps, que hace una semana perdió a su madre y tuvo que abandonar la concentración francesa para despedirla.

"Era importante para todo el equipo. Hay cosas más importantes que una Copa del Mundo, más importantes que el fútbol. Está en el ADN el estar todos juntos, de estar realmente unidos, y todos estamos detrás del entrenador pase lo que pase y queríamos hacerle sentir que no estaba solo", afirmó el capitán francés.

Mbappé resaltó la importancia de "la gestión de las emociones, el estrés y la angustia que significa que en cualquier partido puedas irte a casa", y subrayó que "este grupo es perfectamente consciente de lo que se juega". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barcelona

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barcelona

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

El equipo de Deschamps impuso su dominio tras el primer gol y sentenció el resultado en la segunda mitad

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 30 de junio

Esta lotería organiza cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este martes

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 30 de junio

El chef José Andrés habla en ‘El Hormiguero’ sobre la urgencia humanitaria, el emprendimiento y la responsabilidad política: “La urgencia no es mañana, es ayer”

El cocinero resaltó el impacto de las redes locales en la respuesta a crisis y animó a formarse en gestión para afrontar los desafíos del sector gastronómico

El chef José Andrés habla en ‘El Hormiguero’ sobre la urgencia humanitaria, el emprendimiento y la responsabilidad política: “La urgencia no es mañana, es ayer”

Álex de la Iglesia revela en ‘La Revuelta’ su cambio físico y ofrece un papel a Candela Peña: “Siempre he querido trabajar contigo”

El director detalló su método para perder 40 kilos y adelantó que el personaje propuesto para Peña sería una pirata en su próximo proyecto cinematográfico

Álex de la Iglesia revela en ‘La Revuelta’ su cambio físico y ofrece un papel a Candela Peña: “Siempre he querido trabajar contigo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

ECONOMÍA

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

DEPORTES

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick

La crítica de Jürgen Klopp tras la eliminación de Alemania que pone en jaque a la Premier y el título de Arteta: “Si eso es gol anulado, el Arsenal no sería campeón”