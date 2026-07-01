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Malo Gusto: "Queremos ayudar a Mbappé a superar a Messi, por supuesto"

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East Rutherford (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El lateral francés Malo Gusto afirmó este martes, tras avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, que el equipo quiere ayudar a Kylian Mbappé a superar el récord histórico goleador de Lionel Messi en Copas del Mundo.

"Creo que cuando uno tiene la categoría de Kylian, tiene que ir a buscar los goles, los trofeos y todo eso. Así que no nos sorprende, y nosotros también queremos ayudarle en eso, por supuesto", dijo Gusto en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey, tras golear 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final.

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Mbappé firmó un doblete ante los suecos e igualó a Messi en la tabla de goleadores del actual torneo. Asimismo, se puso a uno solo de distancia del 10 de la Albiceleste en la clasificación histórica de artilleros mundialistas.

El delantero del Real Madrid ha anotado 18 tantos entre Rusia 2018, Catar 2022 y esta última edición, mientras que Messi, que aún tiene que jugar los dieciseisavos de final ante Cabo Verde, suma 19.

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Sin embargo, más allá de las marcas individuales, Gusto subrayó que "el objetivo es hacer ganar a la selección de Francia" y "hacer avanzar al equipo".

"Él (por Mbappé) se toma de forma muy simple (los récords) y estamos contentos de que así sea", manifestó.

Pese al pleno de victorias en la fase de grupos y la goleada a Suecia en la primera ronda eliminatoria, el defensa del Chelsea reforzó que no se sienten "invencibles".

"Sería inconsciente decir eso, creo. Pero tenemos confianza. Sabemos que todo puede suceder también, así que intentamos dar el máximo. Creo que depende de nosotros continuar así y demostrar que queremos luchar por este trofeo", afirmó.

En este sentido, avisó que el cruce de octavos contra Paraguay será "un partido complicado", después de que la Albirroja haya eliminado a Alemania en la ronda de dieciseisavos de final.

"Sabemos que tienen mucha calidad. Dependerá de nosotros mantenernos concentrados, estudiar, trabajar al máximo para poder pasar a la siguiente ronda", señaló.

Por otro lado, Gusto calificó de "magnífica" la actuación de Michael Olise, quien dio dos asistencias de gol ante el combinado escandinavo y lleva ya cinco en este Mundial.

"Ha ayudado mucho al equipo, como ya es costumbre. Estamos muy contentos de tener a este tipo de jugador, por supuesto", añadió. EFE

(foto)(video)

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