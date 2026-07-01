Madrid celebra el Orgullo con conciertos, reivindicación y las Campanadas de la Diversidad

Madrid, 1 jul (EFE).- Madrid da el pistoletazo de salida este miércoles al Orgullo con el pregón en la plaza Pedro Zerolo, que marca el inicio de unas jornadas de reivindicación en las que la música de artistas como Mon Laferte pondrán la banda sonora y eventos como las Campanadas de la Diversidad, la diversión.

Con el lema "¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia", la celebración del Orgullo en la capital comienza este miércoles en la plaza Pedro Zerolo, que acogerá "Un Pregón de Cine LGTBIQ+", presentado por Cayetana Guillén Cuervo, el primero de los eventos oficiales que, durante cinco jornadas se podrán disfrutar.

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Tras el pregón, la plaza acogerá el espectáculo Forajido, que fusiona la energía del universo latino con la estética western y un espectáculo con algunas de las drags más representativas.

En el escenario Plaza de las Reinas se podrán ver los conciertos de Silvina Magari, Violeta, y Mercedes Ferrer, entre otras cantantes.

El jueves 2, la calle Pelayo se convertirá en el escenario de la Carrera de Tacones, mientras que la Plaza de España vivirá el Pridevisión, una noche que rinde homenaje al festival de Eurovisión.

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La programación de la Puerta del Sol estará marcada el nuevo álbum de Madonna, que se podrá escuchar en primicia; en el escenario de la Plaza de la Reina, los ciudadanos podrán disfrutar del concierto de Cris Lora, María Parrado y Laura Muñoz, entre otras artistas.

El viernes, 3 de julio, las Oficinas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en España acogen la octava edición del Madrid Summit, un espacio de reflexión sobre los derechos humanos LGTBIQA+.

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Además, se celebrarán las Campanadas de la Diversidad y artistas como Albany y Naiara actuarán en la Puerta del Sol

La jornada del sábado estará marcada por la música y la reivindicación. Por la tarde está convocada la manifestación del Orgullo que saldrá de la glorieta de Carlos V de Madrid a las 19:00 horas y finalizará en Colón, donde se leerá el manifiesto.

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La música tomará la noche del sábado con conciertos de aristas internacionales: La cantante dominicana Tokischa actuará en la Puerta del Sol, Nuria Fergó lo hará en la Plaza de las Reinas y la cantante argentina Lali y la chilena Mon Laferte en la Plaza de España.

El MADO 2026 concluirá el domingo con el Desfile de la Diversidad, en la Plaza de España, mismo enclave desde el que se hará la clausurá oficial de la celebración de esta cita, que pondrá el broche final con el concierto de la artista canaria Ptazeta en el escenario de Plaza de las Reinas. EFE

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