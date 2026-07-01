El partido México-Ecuador se jugará con una hora de retraso

México, 30 jun (EFE).- El partido México-Ecuador, de los dieciseisavos de la Copa Mundial 2026, retrasado por tormenta eléctrica en el sur de la Ciudad de México, comenzará a las 20:00 hora local (02:00 GMT del miércoles).
Las FIFA confirmó que tras la mejoría del clima en la capital, cuyo cielo se ha despejado, están creadas las condiciones para empezar una hora después del horario programado. EFE
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