Espana agencias

Deschamps avisa del peligro de Paraguay: "Son muy agresivos"

Guardar
Google icon

East Rutherford (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El seleccionador francés, Didier Deschamps, proyectó este martes un partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay "muy difícil" por la agresividad y la capacidad para defenderse del equipo sudamericano.

"Va a ser muy difícil porque son muy agresivos. Saben defenderse. Paraguay ha jugado muy bien", afirmó el técnico en rueda de prensa tras golear a Suecia (3-0) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y clasificarse para octavos de final.

PUBLICIDAD

Deschamps adelantó que va a preparar el choque "de manera muy específica", pero que primero dejará a sus jugadores descansar tras el esfuerzo realizado en los dieciseisavos de final.

"Vamos a tomarnos con calma las siguientes 48 horas y empezaremos de nuevo. Paraguay nos espera con cualidades diferentes", pero ahora "queremos disfrutar el momento", señaló.

PUBLICIDAD

"Estoy muy satisfecho y orgulloso. Tenemos que mantenernos así", añadió.

No obstante, Deschamps quiso rebajar la euforia de los periodistas franceses que estaban en la rueda de prensa y recordó que siempre se puede mejorar y aumentar la exigencia.

"Tenemos que perfeccionar algunas cosas, como la posición de los jugadores en el campo, y transformar algunos puntos negativos", apreció.

En este sentido, recordó que el combinado galo recibió dos goles en la fase de grupos.

"Siempre hay problemas, incluso cuando no los hay; siempre hay lugar para mejoras", subrayó.

También mencionó que el equipo salió "tímido" contra Suecia y lamentó las ocasiones falladas en el primer tiempo, en alusión a los dos remates al palo de Kylian Mbappé y Michael Olise cuando el marcador estaba 0-0.

"Podríamos haber sido más eficaces en el primer tiempo", valoró.

'Les Bleus' arrollaron al combinado sueco en los dieciseisavos de final con un doblete de Mbappé, que lleva ya seis goles en el torneo, y otro más de Bradley Barcola. Ahora buscarán una plaza en los cuartos de final frente a Paraguay, verdugo de Alemania, el próximo 4 de julio en Filadelfia. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barcelona

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barcelona

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

El equipo de Deschamps impuso su dominio tras el primer gol y sentenció el resultado en la segunda mitad

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 30 de junio

Esta lotería organiza cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este martes

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 30 de junio

El chef José Andrés habla en ‘El Hormiguero’ sobre la urgencia humanitaria, el emprendimiento y la responsabilidad política: “La urgencia no es mañana, es ayer”

El cocinero resaltó el impacto de las redes locales en la respuesta a crisis y animó a formarse en gestión para afrontar los desafíos del sector gastronómico

El chef José Andrés habla en ‘El Hormiguero’ sobre la urgencia humanitaria, el emprendimiento y la responsabilidad política: “La urgencia no es mañana, es ayer”

Álex de la Iglesia revela en ‘La Revuelta’ su cambio físico y ofrece un papel a Candela Peña: “Siempre he querido trabajar contigo”

El director detalló su método para perder 40 kilos y adelantó que el personaje propuesto para Peña sería una pirata en su próximo proyecto cinematográfico

Álex de la Iglesia revela en ‘La Revuelta’ su cambio físico y ofrece un papel a Candela Peña: “Siempre he querido trabajar contigo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

ECONOMÍA

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

DEPORTES

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick

La crítica de Jürgen Klopp tras la eliminación de Alemania que pone en jaque a la Premier y el título de Arteta: “Si eso es gol anulado, el Arsenal no sería campeón”