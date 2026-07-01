Alexander Isak: "Mpabbé es increíble"

East Rutherford, 30 jun (EFE).- El delantero sueco Alexander Isak afirmó este martes que Kylian Mbappé es un futbolista "increíble" que es "uno de los mejores del Mundial", después de que el crack francés marcara un doblete en la victoria sobre Suecia por 3-0 en los dieciseisavos de final.

"Mbappé es increíble. Ha sido uno de los mejores en este torneo y también lo es en el mundo. Sabíamos que iba a ser una tarea difícil enfrentarse a él, y hoy volvió a demostrar su calidad una vez más", expresó Isak, preguntado por EFE, en zona mixta del MetLife Stadium después de caer eliminado con Suecia en dieciseisavos de final ante Francia.

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"En la primera parte sufrimos, pero en la segunda estuvimos mejor. Tuvimos la oportunidad de remontar este partido y realmente fuimos a por ello. Pero con la calidad que ellos tienen, es difícil mantenerlos a raya durante los 90 minutos", afirmó el actual delantero del Liverpool.

Isak apuntó que, después de no lograr la clasificación para Catar 2022, Suecia ha dado "un gran paso adelante" en los últimos años, y ahora tienen que "seguir creciendo con una base sólida".

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Sobre las pausas de hidratación, el delantero nórdico señaló que "suelen cambiar el ritmo para uno de los dos equipos".

Isak cierra su primer Mundial con un gol y dos asistencias en la goleada contra Túnez y otra asistencia en la derrota contra Países Bajos, ambos encuentros en fase de grupos, donde el combinado nórdico se clasificó como uno de los mejores terceros. EFE

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