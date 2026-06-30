Real Madrid-Atlético y Barcelona-Tenerife, en la primera jornada del 30 de agosto

Madrid, 30 jun (EFE).- El derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el choque entre el Barcelona, vigente campeón, contra el Tenerife son los duelos más destacados de la primera jornada de la Liga F 2026-27, según el sorteo del calendario en Madrid.

Alavés-Valencia, Athletic Club-Badalona, Deportivo de La Coruña-Sevilla, Eibar-Espanyol, Madrid CFF-Granada y Real Sociedad-DUX Logroño completan los ocho partidos correspondientes a la primera cita de la competición. EFE

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