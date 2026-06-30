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Este martes se prevé un ascenso generalizado de temperaturas

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Madrid, 30 jun (EFE).- Este martes se registrará un nuevo ascenso generalizado de temperaturas máximas, con valores muy altos en el interior de los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir e interior de las islas Canarias, y noches tropicales, con 20 ºC o más, en Andalucía, Extremadura y litoral mediterráneo.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la península y Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas, excepto en el Cantábrico, donde se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles.

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El desarrollo de nubosidad de evolución en la mitad este podría dejar, además, algún chubasco o tormenta dispersa en las Béticas, Ibérica sur, los Pirineos y el interior de Mallorca. Son probables brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y en Galicia.

En Canarias, seguirá presente la calima en altura; las temperaturas subirán en el interior de las islas. Se superarán los 34-36 ºC en el interior de Tenerife y de La Gomera, pudiendo llegar a 36-38 ºC en el sureste de Gran Canaria; habrá alisio moderado, con rachas muy fuertes.

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Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, Galicia, Baleares y puntos del litoral mediterráneo, donde bajarán o se mantendrán sin cambios. Se alcanzarán los 36-38 ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste, y los 38-40 ºC en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

Las mínimas subirán en el cuadrante suroeste, el centro peninsular y Galicia, bajarán en el alto Ebro y se mantendrán sin cambios en el resto.

El viento será en general flojo, variable en el interior, del norte en el Cantábrico y en régimen de brisas en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz. El cierzo en el valle del Ebro, el levante en el Estrecho y la tramontana en el Ampurdán serán moderados y podrán venir acompañados de rachas muy fuertes.

- GALICIA: cielo nuboso en la mitad septentrional, con tendencia a remitir, y poco nuboso en la meridional. Nubosidad persistente en el litoral norte. Nubes bajas en zonas del este y sur. Probables precipitaciones débiles en La Mariña.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en la provincia de Orense y sur de Lugo, y sin cambios en el resto; máximas en ligero o moderado descenso en el noroeste y con pocos cambios en el resto. Viento flojo o moderado en el interior, y moderado o fuerte en el litoral, con rachas más intensas en el litoral atlántico.

- ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja que dejará brumas y nieblas frecuentes. Lluvias débiles y lloviznas, ocasionales y dispersas, que se extenderán desde el litoral hacia el interior. Temperaturas sin cambios. Viento flojo en el interior y de flojo a moderado en el litoral.

- CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto, con predominio de nubes bajas que dejarán nieblas y brumas frecuentes. Lluvias débiles y lloviznas, ocasionales y dispersas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo, con intervalos moderados en el Campoo o Cantabria del Ebro.

- PAÍS VASCO: predominio de cielos nubosos, con abundante nubosidad baja que dejará nieblas y brumas frecuentes. Lluvias débiles y dispersas, más probables en la mitad septentrional. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo, con intervalos moderados en Álava y en el litoral de Guipúzcoa.

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el extremo norte y alguna nube de evolución diurna en zonas de montaña. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderado en las máximas, salvo en el cuadrante nororiental en ligero descenso en las mínimas.

Viento variable, tendiendo a de flojo a moderado.

- NAVARRA: cielos nubosos en la vertiente cantábrica, zona pirenaica y sierras de Aralar y Urbasa, con abundante nubosidad baja que dejará frecuentes nieblas y brumas y lluvias débiles ocasionales. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero descenso.

Viento flojo arreciando a moderado, con rachas fuertes del Cierzo que podrían, puntualmente, superar los 60 km/h.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas. Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso y máximas sin cambios. Viento variable, tendiendo del noroeste, flojo con intervalos de moderado.

- ARAGÓN: cielo despejado en general, excepto nubosidad de evolución diurna en el sur del sistema Ibérico. Temperaturas mínimas en ligero descenso o con pocos cambios; máximas al alza, en ascenso ligero o sin cambios; valores significativamente elevados en la ribera del Ebro y el sur de Huesca.

Viento flojo en el valle del Ebro, aumentando a moderado con posibles rachas muy fuertes; en el resto, flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado en general, con nubosidad de evolución diurna en el cuadrante nordeste. Temperaturas mínimas con pequeños cambios; máximas en ascenso, con pocos cambios o ligeros descensos, alcanzándose valores significativamente elevados en amplias zonas.

Viento flojo en el Ampurdán, aumentando a moderado; flojo también en el resto y de dirección variable en el Pirineo.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso en general, con algunas nubes de evolución diurna hacia el este. Temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado en las mínimas. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso, con nubosidad alta y de evolución que podría ir acompañada de alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en la sierra. Temperaturas en aumento, con máximas que alcanzarán los 36 ºC en el centro y sur y los 34 en zonas bajas de la sierra. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, con nubosidad alta y de evolución que podría ir con alguna precipitación débil, dispersa y ocasional en la Serranía de Cuenca. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en aumento; máximas al alza, con valores altos. Vientos flojos variables.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado en general, con nubosidad de evolución diurna en el interior. Posibilidad de chubascos aislados y acompañados de tormenta en el norte de Alicante. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos de las máximas en Valencia. Viento flojo a variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, tendiendo a moderados.

- BALEARES: cielo poco nuboso, con nubes de evolución diurna, sin descartar algún chubasco aislado que puede ir acompañado de tormenta en el interior de Mallorca. Temperaturas con pocos cambios o en descenso. Viento entre flojo y moderado, tendiendo a flojo variable con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado. Nubosidad de evolución en las sierras, sin descartar chubascos y tormentas en las orientales. Temperaturas mínimas con pocos cambios en la vertiente mediterránea, en aumento en la atlántica y localmente notable en el interior de Cádiz; máximas con pocos cambios, salvo ascensos.

Vientos flojos variables, con intervalos moderados en las sierras Béticas, y predominio del levante en el litoral mediterráneo. Levante moderado con intervalos fuertes en el área del Estrecho.

- CANARIAS: intervalos nubosos de nubes medias y altas en general, e intervalos de nubes bajas en litorales norte. Presencia de calima. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se podrán superar los 37 ºC en medianías del sur de Gran Canaria, sin descartar puntualmente los 40 ºC.

Viento alisio moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste. En medianías y zonas altas, viento ocasionalmente fuerte, que girará a flojo del norte en cumbres. EFE

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