España nombra nuevos embajadores en Brasil, Países Bajos, República del Congo y Tailandia

Madrid, 30 jun (EFE).- El Boletín Oficial de Estado (BOE) publica este martes el nombramiento de nuevos embajadores en Brasil, Países Bajos, República Democrática del Congo, Malasia, Tailandia y el Reino de Lesoto.

En concreto, la diplomática María Consuelo Feminía Guardiola, hasta ahora embajadora de España en los Países Bajos, ocupará la legación diplomática española en Brasil. Con anterioridad desempeñó la misma responsabilidad en Letonia y Malta.

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A lo largo de su carrera ha desempeñado cargos en distintas áreas del ministerio y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID).

También fue directora de Cooperación Internacional para América Latina y el Caribe, y subdirectora de Convenios Culturales y Científicos, entre otros.

Por su parte, la diplomática Cecilia Robles Cartes, actual directora de la Escuela Diplomática, ha sido nombrada embajadora en los Países Bajos.

A lo largo de su trayectoria profesional, estuvo destinada en las embajadas en Luanda y Nuakchot, en la Misión Permanente ante Naciones Unidas en Nueva York y en el Consulado General en Bruselas.

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Además, el Gobierno ha nombrado a María de los Ángeles García de Lara, Sergio Farré Salvá, Manuel Nuche Bascón y José Manuel Pascual García embajadores en la República Democrática del Congo, Malasia, Tailandia y Lesoto, respectivamente. EFE