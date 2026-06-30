El cáncer se consolida como principal causa de muerte en España, sobre todo pulmón y colon

Madrid, 30 jun (EFE).- El cáncer repite por tercer año consecutivo como principal causa de muerte en España con un 26,4 % del total de defunciones, seguida de las provocadas por enfermedades cardiovasculares, si bien fueron las derivadas de infecciones respiratorias las que más se incrementaron el año pasado, un 9 %.

Según los resultados provisionales de la estadística de Defunciones según la Causa de Muerte publicada este lunes por el INE, los tumores causaron un 26,4 % del total de fallecimientos en 2025, siendo los de pulmón y de colon los más letales, con 23.479 y 10.610, respectivamente (un 0,9 % y 1,5 % más que un año antes), aunque fue el de mama, con 6.839, el que más creció (2,7 %).

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Por su parte, las enfermedades del sistema circulatorio provocaron una de cada cuatro defunciones; las isquémicas del corazón fueron las más frecuentes, con 26.711 personas fallecidas (1,8 % menos que en 2024), por delante de las cerebrovasculares, que también bajan un 2,4 % hasta las 22.341.

En tercer lugar, se situaron las enfermedades respiratorias, que subieron un 9 %, sobre todo la neumonía (8,5 %), la que más aumentó en 2025 junto con la insuficiencia renal (5,1 %). EFE

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