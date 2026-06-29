Un hombre grave tras ser apuñalado en el centro de Madrid

Madrid, 29 jun (EFE).- Un hombre de 35 años resultó herido de gravedad en la medianoche de este domingo tras sufrir una agresión con arma blanca en la plaza de Arturo Barea, en el distrito Centro de Madrid, ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

La víctima presentaba varias heridas por arma blanca, una de ellas en el cuello de unos 10 centímetros y otra en el tórax, ha detallado la fuente a los medios de comunicación.

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Los sanitarios del SAMUR-Protección Civil intubaron al afectado, le estabilizaron en el lugar y le trasladaron en estado grave a un centro hospitalario.

La Policía Municipal escoltó el convoy sanitario y la investigación de la agresión quedó a cargo de la Policía Nacional. EFE