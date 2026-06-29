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Los tres últimos acusados declaran en el juicio Kitchen, que encara su recta final

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Madrid, 29 jun (EFE).- El juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar entre 2013 y 2015 al extesorero del PP Luis Bárcenas, se acerca a su desenlace, con la declaración a partir de este lunes de los tres últimos acusados que deben comparecer ante el tribunal, a quienes no acusa la Fiscalía.

La Audiencia Nacional reanuda el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy con la declaración del inspector José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, a quienes la acusación particular de la familia Bárcenas pide 41 años de cárcel.

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Estos tres acusados serán los últimos en declarar, después de que a lo largo de las últimas semanas lo hayan hecho los otros siete acusados, incluido el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien fuera su número dos, Francisco Martínez; el excomisario José Manuel Villarejo o Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas que fue captado como confidente por la presunta trama parapolicial y a quien apodaban "cocinero".

Aunque la Fiscalía no acusa a ninguno de los tres, sí lo hacen la Abogacía del Estado, la acusación de la familia Bárcenas y las que ejercen el PSOE y Podemos.

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La acusación del extesorero del PP, su mujer, Rosalía Iglesias, y su hijo, Guillermo Bárcenas, considera que Fuentes Gago, Díez Sevillano y Olivera tuvieron pleno conocimiento de la operación Kitchen y de su "carácter ilícito" por tener como meta sustraer pruebas del caso Gürtel, empleando para ello fondos reservados.

Ninguno de ellos, señala esta acusación, "realizó, pese a su condición de agentes de la autoridad, acción alguna para denunciar o evitar el desarrollo de esta operación de cuya ilicitud eran conocedores".

El juicio del caso Kitchen se celebrará esta semana durante dos jornadas, este lunes y mañana, martes. Tras la declaración de los acusados llegará el turno de los informes finales en los que la Fiscalía, las acusaciones y las diez defensas expondrán sus conclusiones. Ante los retrasos vividos, hay varios días señalados en el mes de julio para concluir esta vista oral. EFE

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