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El IBEX baja el 0,19 % tras la apertura mientras resurgen las dudas sobre las tecnológicas

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Madrid, 26 jun (EFE).- La Bolsa española baja el 0,19 % tras la apertura de este viernes, tras resurgir en el mercado las dudas sobre el sector tecnológico, ante el impacto que pueda tener en sus resultados el incremento de los precios de los semiconductores.

A las 9.15 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,19 %, hasta los 19.477,3 puntos. En el acumulado del año, se revaloriza el 12,53 %.

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La Bolsa española vuelve a las caídas este viernes tras cerrar la víspera con un alza del 0,64 % con la que superó los 19.500 puntos, en una jornada en la que el mercado recuperó la confianza en el sector tecnológico, tras los resultados de Micron Technologies, y pese al repunte de la inflación estadounidense.

Sin embargo, la confianza en el sector tecnológico vuelve a truncarse tras conocerse que Apple ha tenido que subir los precios de varios de sus productos por la escasez de chips de memoria, lo que provocó la caída de sus acciones en un 6 % este jueves.

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Asimismo, el mercado se resiente por la preocupación de que OpenAI pudiera retrasar la salida a bolsa hasta 2027.

La noticia ha sido recibida con una fuerte caída en las acciones de SoftBank, en la Bolsa de Tokio.

Precisamente, el Nikkei de Tokio ha perdido el 4,15 % este viernes y el Kospi de Corea del Sur, el 5,81 %.

La Bolsa de Shanghái también ha descendido el 2,26 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,81 %.

A esta hora, los futuros de Wall Street sobre sus principales indicadores adelantan un tono mixto, con caídas que rondan el 1 % en el caso del tecnológico Nasdaq.

En una jornada en la que la Universidad de Michigan dará a conocer la lectura final del mes de junio de su índice de sentimiento de los consumidores estadounidenses, el mercado sigue pendiente de Oriente Medio, donde los acuerdos de paz entre Estados Unidos e Irán han propiciado la reapertura del estrecho de Ormuz.

No obstante, un nuevo ataque a un carguero al sur del estrecho de Ormuz ha provocado un aumentó el temor en los inversores de un nuevo cierre del paso estratégico y las posibles interrupciones de suministro.

En este sentido, Irán ha advertido de que los buques que transiten por el estrecho de Ormuz deben de seguir las rutas establecidas por la República Islámica.

A esta hora, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 1,89 %, hasta los 73,89 dólares.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se sitúa en 70,34 dólares el barril, tras descender el 2,18 %.

Tras los descensos en Asia, y mientras los futuros de Wall Street adelantan más caídas, en Europa, los principales mercados han abierto con retrocesos: Milán desciende el 0,82 %; Fráncfort, el 0,73 %; Londres, el 0,38 %; y París, el 0,26 %.

El euro se recupera y se cambia a 1,1378 dólares.

En el mercado español, Indra es el valor que más baja, el 2,47 %; seguido de Acerinox, el 1,20 %; y BBVA, el 1,01 %.

Santander también baja el 0,65 %; y Repsol, el 0,42 %; mientras que Inditex avanza el 0,32 %; e Iberdrola, el 0,61 %.

Telefónica, por su parte, destaca al subir el 0,90 %.

El oro avanza el 0,06 %, hasta los 4.029,9 dólares, y el bitcóin, el 0,99 %, hasta los 60.260 dólares.

La rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 3,282 %. EFE

(foto)(vídeo)

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