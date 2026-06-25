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La Copa del Mundo 2026, con 3.605.357 aficionados, bate récord de asistencia de EE.UU. 94

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Dallas (EE.UU.), 25 jun (EFE).- La Copa del Mundo 2026, con un total de 3.605.357 aficionados en los estadios, ya es el Mundial con mayor asistencia de la historia, por delante de Estados Unidos'94, que tenía la plusmarca con 3.587.538 espectadores.

La nueva marca se ha establecido cuando aún no ha terminado la fase de grupos. La plusmarca del Mundial de 1994, se logró en tan solo 52 partidos, por lo que esta edición, con 104 partidos y un promedio de unos 65.000 espectadores por encuentro, lo superará ampliamente.

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"Este es el verdadero reflejo del amor de nuestros aficionados por este bello juego y de la habilidad del fútbol para juntar a la gente para celebrar, disfrutar y compartir emociones que unen. Las imágenes dentro de los estadios, a través de las 16 ciudades anfitrionas, han sido increíbles y les agradezco por venir de todas las partes del globo para iluminar esta Copa del Mundo FIFA", destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Lo mejor está por venir y todavía tendremos nuevos récords, pero lo más importante es que la gente continúa disfrutando y creando recuerdos para toda la vida", añadió. EEFE

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og /laa

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