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El defensa Albert Capa renueva su contrato con el Ceuta

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Ceuta, 25 jun (EFE).- El Ceuta ha alcanzado este viernes un acuerdo con el defensa central Albert Caparrós 'Capa' para extender su contrato por una temporada más, por lo que el defensa catalán continuará en el equipo la venidera campaña.

El club ha recordado que uno de los capitanes y máximos referentes dentro del vestuario seguirá defendiendo el escudo del Ceuta, con el que ya acumula más de 120 partidos disputados.

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Albet Caparrós (Tarrasa, Barcelona, 1998) prolonga su vínculo con una entidad a la que llegó en la etapa del club en Tercera Federación y de la que ha sido protagonista en uno de los periodos más importantes de su historia reciente.

En la última temporada, la del reencuentro con del club ceutí en LaLiga Hypermotion, Capa, ex del Cacereño o el Horta entre otros clubes, acumuló 823 minutos en quince partidos, en los que logró un gol.

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"Su trabajo diario, profesionalidad, fidelidad y compromiso con nuestros colores, unidos al gran rendimiento ofrecido durante toda la temporada y especialmente en el tramo final del campeonato, han llevado a la dirección deportiva a apostar por la continuidad de un futbolista ejemplar dentro y fuera del terreno de juego", ha destacado el Ceuta.

El Ceuta ha valorado que además de su liderazgo y experiencia, Capa dejó momentos para el recuerdo durante el pasado curso, como el importante gol anotado frente al Córdoba en el estadio Alfonso Murube, culminando una sobresaliente actuación del central catalán en un encuentro clave para los intereses del conjunto caballa. EFE

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