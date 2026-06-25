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El baloncesto español asegura su futuro con la perla madridista Rhys Robinson

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Madrid, 25 jun (EFE).- La selección española de baloncesto sub-16 anunció el miércoles la convocatoria de Rhys Robinson, jugador del Real Madrid nacido en Redwood City (California, Estados Unidos), para la disputa del Europeo de la categoría este verano en Oradea (Rumanía), y se aseguró un futuro representante para 'La Familia'.

Robinson, de 16 años, llegó a la cantera 'merengue' en 2024, procedente del Oakland Soldiers de su país, tras ser captado por los ojeadores del club blanco.

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Pronto sorprendió por sus extraordinarias condiciones para anotar y llamó la atención de la prensa internacional, siendo, incluso, comparado con el esloveno Luka Doncic, el gran prospecto internacional surgido en la cantera del Real Madrid en los últimos años.

Hace ahora diez, en 2016, la Federación Española de Baloncesto (FEB), con su entonces presidente Jorge Garbajosa, abrió las puertas de par en par a la nacionalización de Doncic, que ya había disputado varios encuentros con la selección madrileña en torneos autonómicos.

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El deseo de un joven Doncic de jugar para su país de origen frustró los planes de la FEB, que perdió una estrella nacida en Eslovenia pero crecida y madurada en la capital española.

Esta vez, los trámites para la nacionalización de una futura estrella para el baloncesto español se han acelerado.

El Consejo de Ministros concedió este año, por carta de naturaleza, el pasaporte español a Robinson, que ahora hará su debut con España en el Europeo de la categoría, que se celebra del 7 al 15 de agosto.

El jugador fue uno de los invitados por el Real Madrid en la Minicopa Endesa de 2024, disputada en el Pabellón José María Martín Carpena de Málaga. Pese a que el Barça de un incipiente Mohamed Dabone, Mejor Jugador (MVP) del torneo, fue campeón tras ganar el clásico en la final, el californiano acabó en el quinteto ideal de la edición y convenció al Madrid para ocupar una plaza en su academia.

Este curso, iniciado desde el principio de la temporada con el cadete A, ha sido el de su consagración como una de las estrellas emergentes de Valdebebas.

Una de sus actuaciones más destacadas de la temporada la firmó en la final del campeonato de España cadete ante el Barça, celebrada en La Línea de la Concepción (Cádiz).

En la victoria de los blancos por 93-81, el escolta se fue hasta los 30 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 32 de valoración y fue elegido el MVP de la final.

En febrero, un mes después de cumplir los 16 años, hizo su debut con el equipo de la Liga U22, de categoría júnior, con una hoja de prestaciones de 8 puntos y 3 asistencias.

Se espera que a partir de la próxima campaña, en su primer año como juvenil, el jugador sea una de las referencias del equipo, aunque no romperá el récord de Doncic como jugador más joven en debutar con el primer equipo del Real Madrid, ya que el esloveno lo hizo con 16 años, dos meses y dos días.

En la última convocatoria de la selección española absoluta para la tercera ventana de la primera fase de clasificación al Mundial de Catar 2027, el técnico Chus Mateo reconoció que desde la FEB no se trabaja en la nacionalización de ningún jugador, con el último precedente de Lorenzo Brown, aunque sí con jóvenes talentos como Robinson de cara al futuro.

“No contemplo esa posibilidad. Tenemos muy buen nivel como para plantearme algo así. Hemos buscado la de Rhys Robinson, pero de cara al futuro. De momento no lo contemplamos”, afirmó. EFE

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