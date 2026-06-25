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Córdoba dice que Panamá va a mostrar al mundo que sabe competir ante grandes equipos

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Toronto (Canadá), 25 jun (EFE).- El defensa panameño José Córdoba aseguró este jueves que Panamá afrontará su último partido del Mundial contra Inglaterra con "mucha seriedad" y "muchas madurez", pese a estar ya eliminada, y afirmó que el objetivo será cerrar el torneo dando una buena imagen ante "una gran selección".

"Sabemos que quedamos fuera de la Copa del Mundo, pero vamos a afrontar el último partido con mucha seriedad, con mucha madurez y sabiendo que jugaremos contra un gran rival", declaró Córdoba en una rueda de prensa celebrada en la sede de la concentración panameña, el complejo hotelero Nottawasaga, a unos 80 kilómetros al norte de Toronto.

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Panamá llega al cierre de la fase de grupos sin opciones de pasar a los dieciseisavos, después de perder sus dos primeros partidos en los que dejó una buena impresión competitiva.

El equipo de Thomas Christiansen, que disputa su segundo mundial tras Rusia 2018, cayó ante Ghana y Croacia, dos selecciones de mayor recorrido internacional, aunque mantuvo durante parte de ambos encuentros la sensación de estar cerca de competir por un mejor resultado.

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Córdoba destacó precisamente esa lectura positiva del paso panameño por el torneo. "Nos quedamos con muchas cosas positivas de lo que hicimos, de cómo el equipo respondió en cada partido", señaló el central, que insistió en que esa situación "no nos quita la motivación".

El central, que juega en el Norwich City inglés, subrayó el significado especial de medirse a Inglaterra, una selección cargada de futbolistas de primer nivel. "Significa mucho para mí estar en el fútbol inglés y poder representar a mi nación, jugar contra ellos, contra jugadores con mucha calidad", dijo.

Para Córdoba, el duelo servirá también como una prueba de crecimiento colectivo. "Será demostrar a una gran selección la calidad de jugadores que tenemos y dar una buena imagen, mostrar al mundo que Panamá tiene buenos jugadores y que sabemos competir", afirmó.

El defensa se mostró satisfecho con su rendimiento personal en el Mundial, al considerar que ha ofrecido "buena protección" y "mucha seguridad atrás". "He estado al 100 % concentrado y eso me hace sentir bien conmigo mismo", apuntó.

Córdoba también agradeció el apoyo de los aficionados panameños en Toronto. "Ver nuestra linda bandera por las calles de Toronto" hizo feliz al equipo, aseguró, antes de pedir a los aficionados que sigan respaldando a la selección. EFE

(vídeo)

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