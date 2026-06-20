Hoy será noticia. Domingo, 21 de junio

BEGOÑA GÓMEZ

PP y Vox redoblan la presión contra el Gobierno tras las medidas adoptadas por Peinado contra Begoña Gómez

Madrid (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado ha puesto este fin de semana el broche final a la investigación que inició en abril de 2024 contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, enviándola a un juicio con jurado popular y retirándole el pasaporte como medida cautelar, con la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.

PUBLICIDAD

El Gobierno y el PSOE han reaccionado con duras críticas a la decisión del juez Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez y establecer medidas cautelares contra ella, cuestionadas incluso por los sindicatos policiales, mientras la oposición del PP y Vox redobla la presión contra el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

COLOMBIA ELECCIONES

Unos 308.000 votantes convocados en España a las elecciones presidenciales colombianas

Madrid (EFE).- Cerca de 308.000 electores están habilitados en España para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, que comenzó el lunes pasado y termina este domingo, cuando los comicios se celebran en el país sudamericano.

PUBLICIDAD

Los electores pueden ejercer el derecho de sufragio hoy en 24 ciudades españolas en horario de 8.00 a 16.00 horas (de 6.00 a 14.00 GMT), aunque Madrid concentra el 39 % del total (más de 120.000).

EL TIEMPO

Las temperaturas muy altas marcarán este domingo, con tormentas en el noroeste peninsular

Madrid (EFE).- La entrada de aire cálido proveniente del sur dará lugar este domingo a temperaturas muy altas en muchas zonas de la península y Baleares, con más de 40 grados en el interior del País Vasco, los valles del Ebro, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir y tormentas y chubascos fuertes en el centro y noroeste.

PUBLICIDAD

La Agencia Estatal de Meteorología -Aemet-, que ya ha avisado del inicio hoy de una ola de calor en España que durará hasta, al menos, el próximo miércoles, ha indicado que la entrada de aire cálido proveniente del sur dará lugar a temperaturas muy altas en gran parte de la península y, en general, a cielos despejados salvo en los litorales del noroeste.

EFE

plv