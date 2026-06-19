Fiscal Medio Ambiente: "Me preocupa la nueva generación de incendios casi incontrolables"

Amaya Quincoces y Juan Carlos Gómez

Madrid, 19 jun (EFE).- El nuevo fiscal de Medio Ambiente, Javier Rufino, se muestra muy preocupado por la amenaza creciente de los incendios forestales de nueva generación: son "prácticamente incontrolables", resulta excesivamente complejo determinar no solo sus causas, sino su autoría, y la respuesta de la Justicia está "muy limitada".

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En una entrevista con EFE, la primera a un medio de comunicación desde su nombramiento en marzo, Rufino considera que uno de los grandes retos de su mandato será dotar de más medios a los fiscales especializados -algo más de 200- para combatir una delincuencia ambiental "cada vez más compleja y transnacional".

Rufino, que sustituye a Antonio Vercher al frente de la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo, y que atesora una amplia experiencia en este ámbito gracias a sus 15 años como fiscal de Medio Ambiente en Sevilla, añade que las respuestas contra los excesos ambientales "deben ser colectivas".

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Según los datos oficiales, durante 2025 se registraron 1.087 sentencias condenatorias por delitos ambientales, frente a 289 absolutorias. Los delitos urbanísticos encabezaron las condenas, con 359 resoluciones, seguidos de los relacionados con la flora y fauna silvestres (280) y los de maltrato animal (283).

Los delitos sobre incendios forestales "son quizás los que más preocupan", ha asegurado el fiscal coincidiendo con el inicio de la temporada estival. En 2025, hubo 86 condenas. En contraposición con otros delitos más fáciles de identificar, las peculiaridades del bosque hacen "difícil conectar los indicios de la prueba" con los responsables del fuego, ha explicado.

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