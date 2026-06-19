España registra 9 grandes incendios en lo que va de año, ocho más que el año pasado

La Iglesuela (Toledo), 19 jun (EFE).- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha informado de que el país contabiliza, en lo que va de año, nueve grandes incendios forestales, ocho más que los registrados en estas mismas fechas de 2025.

En declaraciones a los medios durante una visita a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela (Toledo), la ministra ha indicado que la superficie quemada en lo que va de año superan las 37.000 hectáreas, cuatro veces más que el pasado año.

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En este sentido, la ministra ha alertado que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "los próximos meses van a ser más calurosos de lo que se esperaba" y las altas temperaturas y olas de calor implican un "mayor riesgo de incendios".

Así, ha mandado un mensaje de precaución a la ciudadanía y ha señalado que la "emergencia climática" es "cada vez más intensa en nuestro país" y ha recordado que el año pasado ya se vivió "un contexto extraordinariamente complicado con incendios muy graves que asolaron gran parte del territorio".

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Ante una temporada "especialmente peligrosa" en la que ha insistido en la "máxima prevención", la ministra ha subrayado que el Ministerio tiene preparados 56 medios aéreos y las Brigadas de Incendios Forestales, además de un "kit apaga fuegos" que se puede incorporar en aeronaves de Airbus o más medios aéreos, todo ello en colaboración con las comunidades autónomas. EFE

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