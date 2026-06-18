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Casi el 10 % de la población española afirma haber cambiado sus hábitos de consumo cárnico

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Madrid, 18 jun (EFE).- Cerca del 10 % de la población española asegura haber cambiado sus hábitos alimentarios en relación con la carne: un 6,5 % se declara flexitariana y un 3,1 % afirma ser vegetariana o vegana, según la séptima edición del informe anual 'El consumo sostenible y los productos certificados'.

El documento, elaborado por la plataforma ClicKoala y el Grupo de investigación en psicología ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha, diferencia entre los flexitarianos -que se alimentan sobre todo de productos vegetales pero no han expulsado los productos de origen animal de su dieta y los consumen de vez en cuando-, los vegetarianos -no comen carne ni pescado- y los veganos, quienes evitan todo tipo de alimento de origen animal incluyendo quesos, leche o huevos.

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Aunque el análisis recuerda el impacto ambiental en la producción de alimentos de origen animal, precisa que la opción por uno u otro hábito alimenticio "no tiene por qué estar necesariamente vinculada a motivaciones medioambientales", sino que existen otros argumentos como la defensa de los derechos de los animales.

Un ejemplo es el porcentaje de personas que afirma haber comprado productos con el sello de bienestar animal Wellfair, que se duplicó en los últimos cuatro años: del 5 % en 2021 al 10 % en 2025.

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Esta certificación garantiza que los animales han sido criados, transportados y sacrificados bajo estándares que aseguran su bienestar.

Además, la gastronomía sostenible "va mucho más allá de decidir qué se come" y, en ese sentido, el 12 % de los españoles afirma que suele comprar alimentos ecológicos, mientras que otro 18 % busca productos de proximidad, un factor "esencial para reducir la huella ambiental del sistema alimentario".

El consumo de productos kilómetro cero, apunta el análisis, disminuye las emisiones asociadas al transporte, reduce residuos, ahorra energía y favorece las variedades locales y la biodiversidad; por no citar su impacto social, ya que la economía de proximidad sostiene a pequeños productores y fortalece el tejido local.

A todo esto hay que añadir la preocupación por el desperdicio alimentario, pues el 20 % de los ciudadanos suele tirar frutas o verduras porque se estropean antes de consumirlas y otro 14 % desecha las sobras que guarda en la nevera.

Por eso, las prácticas de planificación aparecen como una "herramienta eficaz para reducir residuos" y de hecho "están ampliamente extendidas entre los consumidores", ya que el 64 % revisa la nevera y la despensa antes de ir a comprar y un 60 % acude a los puntos de venta con una lista preparada de los alimentos que piensa adquirir. EFE

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