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Zendaya y Tom Holland presentan 'Spider-Man': "A todos nos llega tomar decisiones adultas"

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 16 jun (EFE).- Zendaya y Tom Holland protagonizan 'Spider-Man: Brand New Day', una película en la que sus personajes han crecido y deben decidir hacia dónde se dirige su vida. "Todos llegamos a ese punto en el que hay que empezar a tomar decisiones de adultos de verdad", ha asegurado a EFE la actriz estadounidense de 29 años.

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La pareja, que según diversos medios se ha casado recientemente en secreto, se encuentra en Madrid dentro de la gira de promoción de la nueva entrega de la película del superhéroe de Marvel, que se estrena el próximo 29 de julio.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, en la cinta Peter Parker -'alter ego' de Spider-Man- ahora es un adulto que vive solo, ya que ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama para así protegerles.

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"Creo que están llegando a este punto al que todos nos enfrentamos al entrar en la verdadera adultez, donde uno se pregunta: ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y creo que ahí sí que se siente un pequeño vacío", ha reflexionado Zendaya, que interpreta a MJ, el gran amor de Peter Parker.

Una "experiencia bastante universal" en la que se encuentran inmersos los dos personajes, añade la interprete de 'El drama', y un "desafío" al que "todos nos enfrentamos": "¿Cómo será mi futuro y cómo quiero que sea?", ha insistido.

Ha coincidido el británico Holland (30 años), para quien esta nueva entrega "trata sobre el hombre detrás de la máscara" y "sobre una experiencia humana increíblemente cercana: ser joven e intentar descubrir cuál es tu lugar en la sociedad y hacia dónde se dirige tu vida", ha destacado.

Esta es la cuarta película de Spider-Man que Holland ('Lo imposible') y Zendaya protagonizan, tras 'Homecoming' (2017), 'Lejos de casa (2019)' y 'No Way Home' (2021), y ya desde la primera su relación trascendió la ficción.

Aunque, tal y como destaca Zendaya, esta entrega del 'hombre araña' es, de las protagonizadas por Holland, en la que más tiempo lleva puesta la máscara, es precisamente en la que "empiezas a darte cuenta de que hay un ser humano dentro de este traje", algo que a ella le pareció "muy conmovedor".

"Creo que, al final, trata sobre Peter Parker, lo cual es realmente interesante. Incluso el detalle de la transparencia de sus ojos -cómo se pueden ver en muchas tomas detrás de la máscara-, es significativo", ha añadido.

A su juicio, "lo especial del personaje de Spider-Man es que también es Peter Parker" y "si fuera cualquier otra persona con el traje, tal vez no tomaría las decisiones que toma ni protegería a las personas que protege".

"Lo que hace que la gente le quiera tanto es la bondad y la ternura que hay en él como Peter Parker, que en última instancia le llevan a autosabotearse y a hacer cosas por el bien de los demás, olvidándose a veces de sí mismo, porque al fin y al cabo, es una buena persona y prioriza ser una buena persona", ha remarcado la intérprete.

Una idea enfatizada por Holland, que ha destacado que por ejemplo se ha decidido en algunas escenas conservar las arrugas y defectos del traje de superhéroe "porque es esa textura la que convence al público de que hay alguien debajo del traje". "Hay un hombre viviendo ahí dentro. Un hombre en conflicto", ha dicho el actor.

Por eso, según Holland, esta es "la versión más introspectiva" de Spider-Man, y es "menos una película de superhéroes y más una película sobre un ser sobrehumano". "La importancia de la comunidad, de contar con el apoyo de los seres queridos en momentos difíciles, la amistad, la exposición al mundo y a la vida", son los temas que aborda, más allá de las aventuras y la trama de acción, ha concluido. EFE

(foto)(vídeo)

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