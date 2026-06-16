Fiscal Medio Ambiente: La delincuencia ambiental, cada día "más organizada y preocupante"

Madrid, 16 jun (EFE).- La delincuencia ambiental es "cada día más organizada, transnacional", con figuras delictivas "muy complicadas, con una prueba de los juicios también bastante complicada", que reporta enormes beneficios a los autores, y que requiere una respuesta "contundente" para combatirla, ha advertido hoy a EFE el nuevo fiscal de Medio Ambiente, Javier Rufino Rus.

Después del tráfico de drogas, de armas, de la trata de seres humanos, "sin ninguna duda, el tráfico ilícito ambiental es de los más preocupantes", ha destacado.

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"Nos enfrentamos a veces con tramas, organizaciones o empresas muy potentes que incumplen la normativa del medio ambiente, que cometen delitos, y hay que responder a ellos", ha señalado Rufino Rus que desde el pasado 18 de marzo es el nuevo fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal ha incidido en el problema de las tramas en torno a residuos en concreto, pero también se ha referido al tráfico ilícito de especies silvestres, sobre todo fauna, no solo en Europa, sino especialmente con América Latina y Asia. "Tenemos una delincuencia organizada transnacional", ha insistido.

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Hay redes de delincuencia organizada, por ejemplo, en materia de residuos peligrosos que no existían hace solo unos años y que requiere "una respuesta muy contundente". No solamente desde la Justicia española, de la Fiscalía de Medio Ambiente, sino también de las administraciones públicas, es decir, tanto del Estado, como de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ha añadido.

En su opinión, la respuesta debe ser "colectiva", contar también con las asociaciones ecologistas, con la colaboración ciudadana y, por supuesto, con una policía muy especializada.

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Rufino ha hecho hincapié además en el problema del expolio arqueológico, cuyo tráfico facilita internet, y que, a su juicio, "tiene una respuesta algo liviana en nuestro Código Penal, no es realista"

"No es una normativa que se adecue a las exigencias actuales", y el fenómeno es "muy preocupante", porque genera un tráfico enorme y una pérdida de valores culturales que en la mayoría de los casos "es irrevocable, no es posible ni siquiera reparar".

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Cuando se expolia un yacimiento patrimonial cultural de carácter histórico, arqueológico, no solo se pierde una o varias piezas en sí, "sino un contexto, una información histórica" que daba el suelo y que se pierde para siempre, "como si fuera un documento". EFE

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