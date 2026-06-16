Espana agencias

Fiscal Medio Ambiente: La delincuencia ambiental, cada día "más organizada y preocupante"

Guardar
Google icon

Madrid, 16 jun (EFE).- La delincuencia ambiental es "cada día más organizada, transnacional", con figuras delictivas "muy complicadas, con una prueba de los juicios también bastante complicada", que reporta enormes beneficios a los autores, y que requiere una respuesta "contundente" para combatirla, ha advertido hoy a EFE el nuevo fiscal de Medio Ambiente, Javier Rufino Rus.

Después del tráfico de drogas, de armas, de la trata de seres humanos, "sin ninguna duda, el tráfico ilícito ambiental es de los más preocupantes", ha destacado.

PUBLICIDAD

"Nos enfrentamos a veces con tramas, organizaciones o empresas muy potentes que incumplen la normativa del medio ambiente, que cometen delitos, y hay que responder a ellos", ha señalado Rufino Rus que desde el pasado 18 de marzo es el nuevo fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal ha incidido en el problema de las tramas en torno a residuos en concreto, pero también se ha referido al tráfico ilícito de especies silvestres, sobre todo fauna, no solo en Europa, sino especialmente con América Latina y Asia. "Tenemos una delincuencia organizada transnacional", ha insistido.

PUBLICIDAD

Hay redes de delincuencia organizada, por ejemplo, en materia de residuos peligrosos que no existían hace solo unos años y que requiere "una respuesta muy contundente". No solamente desde la Justicia española, de la Fiscalía de Medio Ambiente, sino también de las administraciones públicas, es decir, tanto del Estado, como de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ha añadido.

En su opinión, la respuesta debe ser "colectiva", contar también con las asociaciones ecologistas, con la colaboración ciudadana y, por supuesto, con una policía muy especializada.

Rufino ha hecho hincapié además en el problema del expolio arqueológico, cuyo tráfico facilita internet, y que, a su juicio, "tiene una respuesta algo liviana en nuestro Código Penal, no es realista"

"No es una normativa que se adecue a las exigencias actuales", y el fenómeno es "muy preocupante", porque genera un tráfico enorme y una pérdida de valores culturales que en la mayoría de los casos "es irrevocable, no es posible ni siquiera reparar".

Cuando se expolia un yacimiento patrimonial cultural de carácter histórico, arqueológico, no solo se pierde una o varias piezas en sí, "sino un contexto, una información histórica" que daba el suelo y que se pierde para siempre, "como si fuera un documento". EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Piden un estudio epidemiológico independiente de Palomares por la dispersión de plutonio

Infobae

Detenido el patrón de una patera que intentaba introducir a seis migrantes en Melilla

Infobae

Estabilizado el incendio de Xermade (Lugo) tras arrasar una superficie de 35 hectáreas

Infobae

Detenidos dos hombres por robo y lesiones graves con un machete a un vigilante de Renfe

Infobae

PP considera "indigna del cargo" a la directora de la Guardia Civil y pide que dimita ya

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reabre la demanda de división de herencia bloqueada por la imposibilidad de localizar a un heredero en Bélgica

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reabre la demanda de división de herencia bloqueada por la imposibilidad de localizar a un heredero en Bélgica

Francia y Ucrania firman ‘Brave France’, un acuerdo para desarrollar tecnologías militares que incluyen drones o inteligencia artificial

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

El club de expresidentes que se sentaron ante un juez tendrá un nuevo miembro, aunque en circunstancias distintas: Zapatero será el primero en declarar como imputado

Los 47 días de reuniones, mensajes y expedientes para buscar filtradores que cercan a la directora general de la Guardia Civil como una pieza más de la trama Leire

ECONOMÍA

El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La inflación pasa factura a los españoles: menos viajes, menos ahorro y más preocupación por llegar a fin de mes

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

DEPORTES

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

España evidencia su dependencia a Lamine Yamal y Nico Williams en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos