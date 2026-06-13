La séptima etapa se neutraliza unos kilómetros por descenso peligroso con grava

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- La séptima etapa del Tour de Auvernia Ródano Alpes, que se disputa entre La Bridoire y el Grand Colombier, se ha neutralizado en el km 24 debido a la presencia de grava en el descenso de la Cota de Saint-Maurice-de-Rotherens.

La organización consideró que dicha bajada podía resultar peligrosa debido a la grava suelta de la carretera, por lo que decidió que los corredores pasarán por este tramo en convoy y a baja velocidad.

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Etapa de alta montaña y clave para el resultado final de la prueba anteriormente conocida como Dauphiné, en la que los favoritos deberán aparecer en la disputa del maillot amarillo. EFE