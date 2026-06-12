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Transición Ecológica lanza un programa de adaptación al cambio climático con 176 medidas

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Barcelona, 12 jun (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado un nuevo programa de trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que recoge 176 medidas orientadas a anticipar y reducir los impactos de la emergencia climática.

Aagesen lo ha anunciado este viernes en Barcelona durante la inauguración de las "Jornadas por el Clima: adaptando la ciudad a los retos climáticos", acompañada del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

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La ministra ha explicado que el nuevo programa de trabajo 2026-2030 del PNACC constituye la hoja de ruta del Estado para reforzar la resiliencia de España ante los impactos del cambio climático y da continuidad al trabajo desarrollado durante el periodo 2021-2025.

"Organiza la acción de la Administración General del Estado para proteger a las personas, mediante el refuerzo de la prevención de los impactos del calor extremo sobre la salud; fortalecer nuestras infraestructuras para adaptar las ciudades y reducir los efectos de las altas temperaturas; estar mejor preparados, mediante la integración, la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático, y mejorar el conocimiento y las proyecciones climáticas para anticipar riesgos", ha afirmado.

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El programa de trabajo recoge 176 medidas concretas orientadas a anticipar y reducir los impactos del cambio climático en ámbitos como la salud, el agua, la biodiversidad, la agricultura, las costas, la energía, la movilidad, el turismo o la planificación urbana.

Entre las actuaciones previstas destaca la creación de 10 nuevos servicios climáticos que facilitarán información especializada para apoyar la toma de decisiones en sectores especialmente sensibles a las condiciones climáticas, como la agricultura o la producción de energías renovables.

En el ámbito de la salud, el programa prevé la puesta en marcha de una Red Estatal de Refugios Climáticos y el refuerzo de las políticas de prevención frente al calor extremo, especialmente para los colectivos más vulnerables.

Asimismo, se impulsarán nuevas medidas para mejorar la prevención frente a inundaciones, reforzar la adaptación de las ciudades, promover la rehabilitación energética y climática de edificios, proteger el litoral y aumentar la resiliencia de infraestructuras críticas como las redes de transporte y los sistemas energéticos.

En este programa de trabajo han participado 19 ministerios, contando con aportaciones de comunidades autónomas, entidades locales, comunidad científica, organizaciones sociales y otros actores implicados. EFE

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