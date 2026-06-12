El presidente del club desvela que Sergio Ramos se ofreció a volver a jugar en el Sevilla

Sevilla, 12 jun (EFE).- El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, desveló este viernes que Sergio Ramos le llamó el pasado enero, tras desvincularse como futbolista del Monterrey mexicano, para volver al jugar en el equipo hispalense, en el que se formó y militó en su primera plantilla en dos etapas.

Del Nido Carrasco, que compareció en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la presentación de José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo, relató que habló meses atrás con el futbolista de Camas.

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Este le planteó la posibilidad de enrolarse otra vez en la plantilla, pero que le respondió que "no lo veía oportuno mientras estuviera abierto" el proceso de compraventa de la entidad precisamente por un grupo de inversión que el propio Sergio Ramos lideraba.

"Sabéis el cariño que le tengo a Sergio, a René (hermano y representante), a Miriam (hermana), a sus padres", apunto el actual presidente del Sevilla, quien puntualizó que "jamás" ha estado "en una reunión de venta de los máximos accionistas", en alusión a la que finalmente no fructificó con el veterano futbolista. EFE

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