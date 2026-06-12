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Detenido un camionero por conducir en sentido contrario y ebrio durante 55 kilómetros

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Cuenca, 12 jun (EFE).- Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca, en colaboración con patrullas de Seguridad Ciudadana de las Comandancias de Cuenca y de Albacete, han detenido a un hombre de 55 años por conducir un camión en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol a lo largo de 55 kilómetros por las autovías A-31 y AP-36.

Los hechos se desencadenaron tras recibir avisos de un camión que circulaba de manera "manifiestamente temeraria" en sentido contrario a la marcha, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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El conductor completó un recorrido aproximado de 55 kilómetros por las vías A-31 y AP-36 “poniendo en grave riesgo la integridad del resto de usuarios", ha detallado la Guardia Civil, hasta que fue interceptado y detenido a la altura del kilómetro 121 de la AP-36, en el término municipal de San Clemente (Cuenca).

Tras detener el vehículo, los agentes sometieron al conductor a las pruebas reglamentarias de detección alcohólica, que arrojaron un resultado positivo por lo que fue detenido por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, por conducir temerariamente poniendo en riesgo la vida del resto de usuarios y por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

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Las diligencias policiales junto al detenido han pasado al Tribunal de Instancia en funciones de guardia de San Clemente. EFE

acc/lsy/aam

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