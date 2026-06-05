Isco sacrifica vacaciones y trabaja en Sevilla para llegar bien a la pretemporada

Sevilla, 5 jun (EFE).- Isco Alarcón, capitán de la plantilla del Betis, sacrifica sus vacaciones veraniegas y permanece en Sevilla para trabajar en la ciudad deportiva verdiblanca con la idea de llegar en la mejor forma posible a la pretemporada del equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini.

El malagueño, de 34 años, volvió a jugar el pasado 21 de abril cinco meses después de lesionarse gravemente ante el Utrecht neerlandés y desde entonces Pellegrini le dio minutos en los últimos partidos de la recién concluida temporada.

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Fue una lesión de peroné el pasado agosto en un amistoso de pretemporada en Málaga y, poco después de reaparecer, otra en el cartílago del tobillo derecho que han dejado prácticamente inédito al mediapunta bético, quien ha reconocido desde su última vuelta que aún tiene dolores y dudas sobre su físico.

El capitán del Betis, que cumplirá el venidero curso su cuarta temporada en el equipo, quiere llegar fuerte a un nuevo ejercicio en el que los verdiblancos volverán a jugar la Liga de Campeones, un torneo que disputarán después de veintiún años por segunda vez en su historia, aunque el malagueño sí lo ha jugado ya muchas veces, con el Málaga, Real Madrid, Valencia y Sevilla.

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Por ello, el club ha mostrado este viernes unas imágenes en sus redes sociales en la que se ve a Isco trabajando y señala que "hay quien se ha resistido a abandonar la Ciudad Deportiva durante estos días", en alusión al capitán. EFE